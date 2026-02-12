「乾哥乾妹」割頸案定讞 死者父怒嗆「判決書全公開」：12年夠嗎？法官敢不敢帶回去教？

楊父痛批法官是最大的廢死集團。侯柏青攝



震驚全國的新北市「乾兄妹檔」，在2023年聖誕節犯下殘酷的割頸案，林姓少女教唆「乾哥」郭姓少年，將同校無辜的楊姓國三生割頸殺害，檢辯均上訴三審，最高法院今天（2／12）駁回上訴全案定讞。按《少年事件處理法》規定，不僅有期徒刑執行逾三分之一就可申請假釋，甚至前科還能塗銷，引發輿論譁然。對此，死者楊姓少年的爸爸，多次透過議員發聲表示，他明天將向社會大眾表達心聲，「我不怕他們用少事法關我了」，將公開判決書，揭露所經歷過的一切。

廣告 廣告

在新北市議員石一佑協助下，楊父明天（2／12）上午11點，將在新北市議會召開記者會。楊父接受媒體訪問表示：「法官拿著少事法打壓我、打我悶棍，我會全部講出，明天我會公布二審判決書，他們是如何判的。」

一審法官也曾在司法院宣傳影片中提及，把犯罪的少年當成「自己的下一輩」、當成自己熟悉的人，也讓楊父氣炸，他氣憤想問問法官：「那兩個人出來，她敢不敢帶回去教？」

二審時也加重判決，其中一項原因就是二審將郭姓少年、林姓少女送請醫療機構，針對少年提出評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，二審判決指出，一審犯行事證明確，但未及審酌此份報告，考量量刑基礎、處遇因子有變更，因此撤銷改判，加重至12年與11年。楊父沉痛表示，「12年夠嗎？12年後可以把犯罪率高降到0嗎？」楊父也在稍早前受訪怒批，法官就是犯罪者的同夥，更是最大的廢死集團。

回顧事發經過，林姓少女2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊生質疑「妳又不是我們班的」要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫急救仍不治，兩少年事後被裁定收容。

更多太報報導

就是虐殺！女毒蟲「S型危險駕車」撞死警所長 死刑理由曝光…法官怒斥「人神共憤」

驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」！全員資遣、欠代理商千萬貨款

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅