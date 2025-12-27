乾哥割頸判12年死者父母氣炸 高院：沒逼家屬接受修復式司法

記者楊忠翰／台北報導

新北割頸案二審宣判，男學生父母表達不滿情緒。（圖／翻攝畫面）

新北市國中少年遭割頸案，二審改判少年12年、少女11年徒刑，引起被害家屬不滿情緒，痛批法官將責任推給修復式司法；26日深夜11時許，高等法院發布聲明表示，先前法官曾提議讓2名兇手孝順被害人家長，但遭到對方拒絕後便停止，並未逼迫被害家屬接受修復式司法。

據了解，2年前，新北市某高中附設國中部15歲男學生，要求1名找朋友串門子的女同學離開教室，以免打擾同學午休，少女頓時覺得委屈，找上15歲乾哥訴苦，乾哥為了幫少女出氣，持彈簧刀朝男學生頸部狂刺10刀，男學生經送醫後仍傷重不治。

廣告 廣告

一審法官依殺人罪判少年判9年、少女8年徒刑；全案上訴二審，23日高等法院改判少年12年、林姓少女11年徒刑，與死者父母期望30年徒刑有著極大落差，2人在法庭內悲憤大叫，並在法庭外直言無法接受判決結果。

死者母親泣訴：「別人囝仔死不完！」、「不行把所有的責任都推給修復式司法，修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊？怎麼把我們孩子的生命，從一個好好活潑的生命，修復成一個腫脹、經過解剖…一路在法庭上羞辱我們被害人家屬，怎麼修復？要怎麼修復？修復他們吧，全部都在修復他們啊，沒有在談修復我們的事情啊」

26日深夜11時許，高等法院突然發布聲明表示，本案的前一位法官在去年的準備程序庭中，因辯護律師聲請修復式司法，法官遂向死者父母說明，並強調必須雙方理解與同意為前提，被告也必須真誠提出可以做到的方案。

當時法官詢問死者父母有無接受各種形式補償的可能性，並以2名被告孝順死者父母為例，經對方當場拒絕後，法官諭知本案修復式司法暫不處理，並未要求死者父母接受此方案。

更多三立新聞網報導

函請環保局裁罰！深夜燈桿塗寫不明文字 文山男遭警鎖定拒應訊

深夜載客遭恐嚇！小黃司機遭掛繩勒脖 惡男還脫褲尿新車上

債務糾紛理不清！松山車站餐廳相約談判 護花男被3煞打成豬頭

感染阿米巴原蟲！廣達女副理室內衝浪猝死 家屬求償1464萬吞敗

