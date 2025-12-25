乾哥割頸案判12年！黃智賢氣炸：立委快修變態畸形的少年事件處理法

記者楊士誼／台北報導

新北國三生割頸案二審出爐，兇手「乾哥、乾妹」分別判有期徒刑12年跟11年，資深媒體人黃智賢抨擊，少年事件處理法成為「少年犯罪特權法」，搭配偽善的法官與廢死聯盟，使台灣成為犯罪樂園，事發至今社會、被害家屬因為少事法，連兇手名字都不知道，未來加害人的犯罪紀錄還必須塗銷。黃智賢也呼籲立委們別再說廢話，直接修這部不公不義、變態畸形的少年事件處理法。

黃智賢表示，雖然對兩名被告，判刑已經比一審的8年跟9年多了，但對殺人罪而言根本就是輕放。她表示，「變態」的少年事件處理法，不但對少年犯罪極盡保護之能事，更是鼓勵犯罪，懲罰良善。難怪黑道跟詐團都全力吸收未成年，利用他們犯罪。她指出，未成年也很清楚法律給的犯罪特權，包括媒體不得報導少年犯罪者的直接甚至間接個資。受害家屬楊爸爸也靈魂質問「我看不到對方的任何資料，法庭卻把我的資料全給對方！」

黃智賢說，因為少年事件處理法，檢方跟法院都無法提供新聞稿、起訴書跟判決書給社會，被害人家屬連加害者的名字與個資都不知道；更變態的是為了保護加害人，居然規定事後加害人的犯罪紀錄必須塗銷，再變態、冷血、反社會的殺手，只要犯罪是發生在18歲以前，將來都可以用純潔無瑕的身份，回到社會，同學、老師、學校、社區，沒有人會知道。而因為少年犯的身份，「偽善的法官會輕判，服刑1/3可以假釋。所以楊爸爸憤慨的質問，4年後殺人者重回社會才16歲。還有大把機會再傷害別人，且得到輕判跟犯罪紀錄塗銷」。

黃智賢質疑，所謂的修復式司法，都是站在加害者的立場與利益。被害人的利益呢？社會的利益呢？法官假裝不知道加害人從未認錯更不曾悔過，在法官的誘導下，加害人才假意道歉。居然有法官，變態到問楊爸爸「可不可以讓加害人孝順你？」「什麼叫做別人的孩子死不完？這就是」。黃智賢痛斥，少年事件處理法已經成為「少年犯罪特權法」，搭配偽善的法官與廢死聯盟，使台灣成為犯罪樂園。

黃智賢直言「殺人者多爽啊！殘酷殺死一個鮮活的生命之後，我得到了一切的特權與庇護，甚至連裁判費都不用付、納稅人得幫我付16萬」。她也直呼，立法委員不用講廢話，直接修這部不公不義、變態畸形的少年事件處理法，才是你們應該做的。

