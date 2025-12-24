乾哥割頸案「法官一句話」被嗆爆！犯罪心理學專家：世上最傷人情勒

國中割頸案乾哥、乾妹僅判12年、11年，死者楊姓少年父親法庭外痛哭失聲。圖／資料畫面

新北市楊姓國中生前年12月在學校被郭姓學生持刀割頸身亡，台灣高等法院判決郭生12年徒刑、教唆的林姓女學生11年徒刑，令死者父母難以接受。法官還曾詢問死者父母是否願意接受殺人者「未來的孝順」？此話一出被廣大網友罵爆，犯罪心理學專家戴伸峰就直言，法官提出的根本不是「修復式司法」，而是這個世界上最愚蠢的、最傷人的情緒勒索！

戴伸峰在臉書粉絲頁「戴伸峰的犯罪心理解密」發文表示，這個案子呈現的輿論與被害者家屬的反應，那就是「法律只保護壞人（加害人），法律欺負被害人」，新北割喉案被害者父母親的悲痛與傷痕不只需要時間，更需要更多專業與積極的協助才能修復，所以，「修復式司法」被提出來了。

戴伸峰說，很多人以為修復式司法是開後門給加害者，或是強迫被害者與加害者面對面，其實不然。修復式司法是在專業的保護者、促進者、支持者都在場的空間裡，讓案件的各方，在自願並合意的情況下，坐下來討論。

乾哥割頸案中，法官一句所謂「安慰與修復」的話：「難道你不希望以後這兩個孩子來孝順你嗎？」這句話讓戴伸峰聽了直接發飆，大罵法官失格，「你殺了我兒子？然後我還指望你來孝順？如果真的有這句話，這真的是這個世界上最愚蠢的、最傷人的情緒勒索！」

由於這句話是從媒體報導而得知，所以戴伸峰說，如果真有這句話，講出來的法官應該要好好的思考一下，這句話的殺傷力！這不是修復、這是以言傷人！

網友看後也紛紛留言表示「這樣的一句話根本不是『安慰』、 『修復』，而是將殘酷的『現實』再次加諸在被害者家屬身上」、「我跟家人聽了也是匪夷所思，說出這段話的人（是人嗎？）到底在想什麼？」、「本應是公平公正的法官說出這樣超級無理的話，真的會讓人覺得台灣的司法水準也太糟糕了」、「審那麼重大的案子，似乎連基本的生命權及尊重都沒有學過」、「這句話也太凌虐受害人父母了吧」、「這句話堪比『何不食肉糜』」、「講出要殺人的那二位兇手去孝順受害者家屬的法官智商堪憂」、「這是什麼思維邏輯？可以說出這種話太不可思議！太驚嚇了！太憤怒了！被害者家屬情何以堪，他們失去的是孩子，是家庭的破碎呀！」



