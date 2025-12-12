乾女兒與粉絲愛愛！聖石董座豪砸460萬包養遭戴綠帽 她竟「臀刺XXX之奴」求糖爹復合

聖石老董邱薡宬（中）曾豪砸460萬包養乾女兒，卻遭對方夫控告侵害配偶權。（鏡報提供）

號稱「亞洲唯一黃金條塊實體店」聖石金業涉詐騙吸金百億元巨款，北檢遭大動作偵辦，約談現任公司負責人邱嬿妤、蔡承翰夫妻及公司執行長、總監處長在內共30人到案，並進一步發現負責操盤本吸金案的應屬邱嬿妤親哥、標準金業及前任聖石金業負責人邱薡宬，如今邱薡宬豪砸460萬包養乾女兒紀錄也跟著曝光。

聖石金業主嫌涉詐百億，還有荒唐內幕？

邱薡宬涉詐騙吸金百億，如今更爆出案外案，據《ETtoday》報導，邱薡宬2005年離婚後，在2018年擔任聖石公司董事長期間，在包養網站上認識求包養的「乾女兒」邱女，並以每月5萬至20萬元金額包養，同時安排邱女到聖石金業擔任黃金進出口業務。不過邱女在被聖石老董包養期間，除了刻意隱瞞已婚身分外，還持續經營成人直播，甚至上傳大尺度影片牟利，並以1.5萬元的價格招攬粉絲發生性交易。

邱薡宬豪砸460萬包養乾女兒竟遭戴綠帽？

據報導，邱薡宬2022年得知遭戴綠帽後，提出分手，並遭乾女兒丈夫控告侵害配偶權。乾女兒則為挽回，竟不惜在臀部上方刺上「邱薡宬之奴」字樣，拍照傳給邱薡宬，邱男頗則感動的表示，「我以菩薩之名起誓照顧妳一輩子」，卻提出但書要求乾女兒「你開30張、每張10萬的本票和借據給我，你做到！我就照顧你一輩子」，但邱女簽下本票借據後，事後邱薡宬向法院提告返還借款，認為從2018年包養乾女兒花費高達460萬餘元，其中有192萬元是借款。

廣告 廣告

至於邱薡宬2022年遭乾女兒的林姓丈夫提告，邱薡宬還喊冤得知自己遭戴綠帽後，憤而分手，怎料邱女為挽回，竟在自己臀部刺青，還拚命傳訊息稱「我發誓去年到現在都沒跟男人打砲！如果有，我下地獄十世！」等，但他都拒絕復合。最後法院審理認為，林男無法證明邱男在包養期間早知邱女已婚，且邱女長期在交友網頁上自稱單身，甚至以變造身分證隱瞞婚姻，認定邱男包養行為不構成侵害配偶權。

事實上，聖石金業被控利用「黃金契約」投資詐騙，檢察官偵訊後認定聖石金業相關人涉犯銀行法吸金、詐欺涉案情節重大，裁定邱、蔡夫婦兩人各500萬元交保、限制住居實施電子監控；至於幕後主嫌邱薡宬則遭檢察官聲押禁見。經初步清查，聖石售出的黃金投資契約超過上千份，金額超過百億以上。

更多鏡週刊報導

22歲海歸正妹爆曾睡過大聯盟球員 下海拍片「800人斬履歷曝光」獵男名單超驚人

昔30張無碼寫真外流！童顏巨乳攝影師6年後回來了 網看傻：越來越犯規

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐