乾女兒陪看房遭「強脫絲襪」 乾爹噁喊：一次就好

台南市安南區某公司的負責人A男與員工B女，不僅是雇主與員工，也是乾爹與乾女兒的關係，2人於2024年2月相約前往某處實品屋驗收，A男卻利用獨處的機會，強脫B女的絲襪、內褲意圖性侵，還不時噁喊，「一次就好」。B女事後情緒崩潰，報警提告性侵。

根據判決書記載，B女證稱，當天驗收實品屋，她跟著A男走進主臥室協助記錄，走到床邊她就被抱著，坐到A男大腿上，開始講一些很喜歡她的話，把她制服後面的拉鍊拉下，再把內衣從後面打開，從後面伸進去摸前面，她開始用力掙扎，從主臥室跑到浴室。

B女指出，她進到浴室想要正理自己的衣服，但門卻被A男撞開，並且將她壓在洗手台上，把衣服脫到腰部、內衣也是開著，不顧她說「我不要」，對她的胸部做出猥褻行為，當時腦袋一片空白，事後她跟A男說，只把對方當長輩、當乾爸爸，自己道德觀是不能當小三，也不會被人包養，想用暗喻的方式溝通。

B女說，下午6點已過下班時間準備離開時，A男從她背後短裙開叉的地方，把她的絲襪跟內褲直接扯到膝蓋的位置，同時還把褲子脫掉，露出生殖器官，還一直說「一次就好」，後來是因為她一直掙扎喊「我不要」，讓對方無法得逞才作罷。

A男則辯稱，在事發前2、3年間，與B女就有曖昧關係，雖沒有過性行為，但兩人都會親嘴、擁抱也會摸她胸部，事發當天她還拿18禁網站跟包養網站給他看，覺得是在暗示他性行為，絲襪跟內褲也是一起脫的，B女還主動拉他的手去摸她自己私密處，後來是因為被要求戴套無法勃起，才沒發生性行為。

A男還說，他並未限制B女的行動自由，如果確實遭受侵害，理當趁隙離去或求救、報警，衣物也沒有雜亂受損。

法官審酌，B女在事發之後有去身心科就診紀錄，導致心理與精神上遭受極大痛苦，也不願意與A男調解與和解，A男以兩情相悅、女方引誘云云推卸責任，極為惡劣，未見悔意，依強制性交未遂罪，處有期徒刑3年。全案可上訴。

