「乾女兒」員工陪看房慘遭性侵 台南噁老闆過程狂喊4字

台南某廣告公司葉姓負責人，過去認年輕女員工為「乾女兒」。葉男利用驗收實品屋為由，邀約該女陪同前往，兩人在室內獨處時，葉男竟趁機對「乾女兒」伸出狼爪，意圖性侵未遂。法院審理後，認定葉男毫無悔意且態度惡劣，依《刑法》強制性交未遂罪判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

根據判決書內容指出，葉男以驗收實品屋為藉口，取得與女方在室內單獨相處的機會後，違反對方意願強行脫衣並觸碰其胸部。女方逃至浴室後，葉男仍持續對其做出猥褻行為，隨後更在客廳企圖實施強制性交，過程中不斷喊著「就一次就好」，但因女方激烈反抗而未得逞。

女方事後前往驗傷，發現肩膀、胸部、腰部、膝蓋等多處出現抓痕與瘀青，與她描述的反抗過程相符，並有家屬與男友證詞佐證。此外，女方也強調，自己過往將葉男視為長輩尊敬；反觀葉男卻誣指雙方早有曖昧情愫，甚至指稱女方曾透過「包養網站」暗示可發展關係。不過，法院查證雙方事後對話內容後，認為相關訊息充分顯示葉男事後懊悔之言論，並未支持其辯稱。法院指出，葉男身為公司老闆，且與被害人有如長輩之關係，本應善盡保護部屬之責，卻反而利用職權與信任，對被害人施以強制猥褻並企圖性侵，對其身心造成重大傷害，犯罪情節嚴重，因此判處葉男有期徒刑3年，仍可上訴。





