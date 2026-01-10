「乾女兒」陪看房遭性侵硬上 老闆乾爹脫褲子噁喊：一次就好

台南一名女子險遭「乾爹」老闆性侵硬上。（示意圖，翻攝Pixabay）

台南一名廣告公司葉姓男負責人，平時與公司一名年輕女員工互動密切，甚至以「乾女兒」相稱，未料卻在兩人單獨前往實品屋驗收時，趁機對女方伸出狼爪。法院審理後認定，葉男行為明確違反女方意願，犯罪情節重大，依《刑法》強制性交未遂罪，判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

根據判決書指出，事發當日，葉男與女員工前往台南市中西區一處實品屋進行驗收。兩人進入臥室後，葉男突然強行拉開女方衣物，並觸摸其胸部。女方驚恐逃入浴室躲避，葉男卻尾隨而入，再度對她進行吸吮胸部等猥褻行為。隨後，兩人回到客廳談話時，葉男仍未罷手，竟自行脫衣，並強行觸碰女方私密處，企圖進行性交，所幸女方持續激烈反抗，才未得逞。

廣告 廣告

女員工事後控訴，整個過程中她多次明確表達拒絕，甚至喊出「不要」，但葉男仍不斷重複說「一次就好」，完全無視她的意願。她也強調，自己對葉男僅止於對長輩、老闆的尊敬，從未有任何曖昧或情感關係。

辯稱兩情相悅 法院認定「自作多情」

面對指控，葉男否認犯行，辯稱雙方早有曖昧情愫，甚至指稱女方曾透過「包養網站」暗示可發展關係。不過，法院調查後認為，相關說法均無具體證據佐證，反而是葉男事後傳送的訊息，顯示其心理狀態混亂與懊悔。

根據判決書，葉男曾傳訊表示「我是畜生」「全死了」「我就已經做完了……我也不知道該怎麼辦……」等語，內容與其辯稱雙方合意的說法明顯矛盾，法院因此認定葉男僅是自作多情，說詞不足採信。

驗傷多處瘀青 法官斥濫用權勢毫無悔意

驗傷報告顯示，女方肩膀、胸部、腰部、膝蓋等處均有抓痕及瘀青，與其供述遭強行拉扯、反抗的過程相符。此外，女方案發後亦有家屬與男友證詞佐證，進一步強化其指述的可信度。

法院認為，葉男身為公司負責人，且與女方有如長輩般的信任關係，本應對部屬加以保護，卻反而利用職權與私下相處機會，施以強暴猥褻並企圖性交，對被害人身心造成重大傷害，行為惡劣，毫無悔意，最終判處有期徒刑3年。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

妹子到小琉球學潛水！教練撿屍她打包回家性侵 拿90萬和解換緩刑

「高雄約會嗎」16歲少女憂私密照外流！赴約慘遭性侵 高官20萬交保昔過往遭起底

被囚的地獄般471天...25歲女「被15人圍上趴光衣性侵」 悲控哈瑪斯將「性侵當戰爭武器」