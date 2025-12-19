乾杯新品牌平價啖牛舌 台南晶英複刻榨鴨秀

隨著時序入冬，讓人暖身又暖心的燒肉、火鍋最受歡迎。乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」即將開幕，民眾以300多元的親民價格就能大啖好料；台南晶英以法式經典全鴨料理「盧昂血鴨」款待賓客；JR東日本大飯店台北打造「和牛涮涮鍋會席」幫食客暖胃；爭鮮迴轉壽司將台灣冬日進補必吃的「麻油」融入菜單，甚至供應現點現做的麻油雞湯麵。

乾杯集團新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」，預計12月21日在統一時代百貨B2開業，主打「新仙台風格」牛舌定食，首週到店消費送「和牛牛雜煮」。除了主角牛舌外，還供應燒肉店經典菜色，涵蓋牛舌、和牛牛五花、A5和牛紐約客，以及西班牙Bellota伊比利豬等4大定食系列，組合成14款選擇，價格介於380元至810元。

廣告 廣告

台南晶英即日起於無隅餐廳推出法式經典全鴨料理「盧昂血鴨」，4人分享6道菜式8,800元起，選用彰化高床與卵石地悉心培育70天的頂級胭脂鴨，經過風乾、低溫烤製到高溫上色等工序，烹製出外酥內嫩的細膩口感。

同時從法國空運來台純銀製榨鴨器，由名廚重現難得一見的現榨鴨血桌邊秀。每隻血鴨皆擁有專屬編號，賓客用餐後可獲得獨一無二的編號證書，留下極具收藏價值的味蕾紀念。

JR東日本大飯店台北的HAYASE日本料理，即日起力推「和牛涮涮鍋會席」，以正統會席料理架構為基底，將和牛涮涮鍋巧妙融入餐序之中，每套4,300元，須2人以上用餐。主鍋嚴選日本和牛輕涮，也可加價升級油脂細密、帶有淡雅奶油香氣的A5等級仙台和牛，主鍋可依喜好更換為壽喜燒。

會席中的亮點之一為「和牛炙燒壽司」二貫，分別以醬油和味噌調味，輕炙後的和牛油脂香氣綻放，於口中緩緩化開。燒物「烤鱈場蟹」則以恰到好處的火候烤製，鎖住蟹肉的彈性與甜度，濃郁而不失優雅。

爭鮮迴轉壽司則將日式料理結合台灣冬季進補聖品「麻油」，於12月23日起販售現點現做的麻油雞湯麵及一系列台味暖食，包含暖冬麻油雞湯麵、暖麻油伊比利豬、暖麻油松露和牛等，民眾走進壽司店也能吃到溫補好料。

從12月22日至12月28日前往用餐還能抽「聖誕驚喜盲盒」，每盤30元，以盲盒搭配迴轉壽司盤的方式呈現，禮物直接從迴台轉遞出，替歲末聚餐增添拆禮物的驚喜感和趣味。即日起至12月31日，會員於APP「我的票券」可領取總價值190元的折價券組。

原文出處

延伸閱讀