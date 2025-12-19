乾杯新品牌！「牛舌佑介」價格、菜單：牛舌x五醬打造新仙台風味 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」進駐統一時代百貨B2！牛舌佑介主打「新仙台風格」牛舌定食，超親民定價開啟「日常可享」的牛舌風潮，共推出14款定食等著饕客來品嘗！此外，開幕首週到店消費，還可獲贈一份「和牛牛雜煮」，絕對是年末必衝的美食清單。

牛舌佑介14款定食饕客開吃！

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

「牛舌佑介」台北時代店由知名日本設計師中嶋俊樹操刀，以淺木色搭配米色為主調，並以銅金屬點綴，營造宛如咖啡廳般自在放鬆的氛圍。高透視度的炭火烤台設計，讓火光與炙燒過程融入空間，為用餐體驗增添視覺與儀式感。品牌也藉由乾杯集團全牛利用的供應優勢，以390元起的親民定位，讓牛舌成為日常可享的美味。

廣告 廣告

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

牛舌佑介堅守傳統仙台式炭烤手法，嚴選牛舌47%中後段精華部位，透過鹽漬熟成與時間淬鍊，成就柔軟而富有彈性的口感。職人手切與精細的刀花，再以炭火直燒瞬間封存肉汁，使每一片牛舌都散發深邃炭香、粉嫩多汁的迷人風味。品牌採用「定食套餐」形式，除了主角牛舌，也結合燒肉店人氣經典菜色，推出四大定食系列：「高人氣牛舌、和牛牛五花、A5和牛紐約客，以及西班牙Bellota伊比利豬」，組合成14款定食選擇。

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

牛舌佑介提出「新仙台風格」引領一場調味革新，在傳統的南蠻漬與白菜淺漬之外，精選了五款職人風味沾醬，包括清新的希臘檸檬鹽、帶有日式香氣的九州柚子胡椒、生芥末，以及富有層次的自家秘製生七味醬與鹽蔥醬，讓每一口牛舌都能隨心情轉換風味，帶來更豐富的風味樂趣。

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

同時，品牌傳承經典道地的「仙台牛舌定食」架構，包含山藥泥、麥飯、牛尾湯等靈魂元素，不僅為整體用餐增添了清爽和平衡，也兼顧了優質蛋白與膳食纖維的攝取，呈現低負擔、健康取向的定食風格。

牛舌佑介菜單推薦：赤身牛舌定食

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

NT$390起+10%

以牛舌中前段的「牛舌赤身」部位是高CP值選擇，其特色在於口感清爽且爽脆彈牙，脂肪含量低，風味細膩。

牛舌佑介菜單推薦：上選牛舌定食

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

NT$550起+10%

招牌必點的「上選牛舌」，嚴選牛舌中後段，烤至七分熟，完美展現爽脆彈性與柔嫩口感的黃金平衡，是首次品嘗牛舌的必點首選。

牛舌佑介菜單推薦：特選牛舌定食

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

NT$590起+10%

而一頭牛僅取得兩片的牛舌根部「特選牛舌」，口感極致柔嫩、軟腴化口，為追求柔嫩軟腴口感的饕客首選。

牛舌佑介菜單推薦：上選牛舌+和牛牛五花定食

NT$590+10%

豪華雙拼組合可一次品嚐兩種牛舌風味，結合上選與燒肉店人氣經典的和牛牛五花，一份定食同時享受牛舌的Q彈與和牛脂香，是追求豐盛的熱門選擇。

牛舌佑介菜單推薦：A5和牛紐約客牛排+伊比利豬Bellota本日部位定食

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

鎖定頂級肉品愛好者，以A5和牛紐約客牛排的濃郁肉味，搭配西班牙Bellota伊比利豬本日部位，提供最頂級的雙重肉品饗宴。

牛舌佑介菜單推薦：和牛牛雜煮

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

NT$120+10%

以牛舌、牛筋和蜂巢牛肚長時間燉煮，口感軟嫩、風味濃郁。

牛舌佑介 店家資訊

PHOTO CREDIT: 牛舌佑介

開幕時間：12/21（日）

地點：台北市信義區忠孝東路五段8號B2（統一時代百貨）

電話：02-2729-6018

營業時間：週日至四11:00-21:30；週五、六11:00-22:00

座位：46席

開幕優惠：12/21（日）-12/28（日）至牛舌佑介消費，追蹤官方 Facebook或Instagram並打卡，即可免費獲贈「和牛牛雜煮」一份；新加入乾杯集團LINE官方帳號「KANPAI GO！CLUB」成為會員，另可獲得「赤身牛舌（一枚兩片）」入會禮。

牛舌佑介FB 牛舌佑介Instagram

【延伸閱讀】

PHOTO CREDIT: Harper's BAZAAR Taiwan

【延伸閱讀】

7-ELEVEN「ANNA SUI x 三麗鷗」25+聯名限定周邊必收清單！

【延伸閱讀】

【2026過年禮盒】新年伴手禮推薦！「旺福馬瓷器、法式茶糕點」馬年春節送禮不踩雷

【延伸閱讀】

【延伸閱讀】

＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載