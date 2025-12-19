乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕

【記者柯安聰台北報導】乾杯（1269）集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」將於12月21日在統一時代百貨B2正式開幕。董事長平出莊司表示，台灣人愛吃牛舌，乾杯集團特別主打「新仙台風格」牛舌定食，如果「牛舌佑介」受歡迎，明（2026）年不排除再開3家店，整個乾杯集團明年除了「牛舌佑介」之外，營運重心也將放在黑毛屋、英國分店及關注中國大陸華南10家店的業績表現。









平出莊司指出，台灣人對牛舌的熱愛，「牛舌佑介」藉由集團全牛利用的供應優勢，以390元起的親民定位，打破牛舌餐飲動輒800元起跳的價格帶，成為日常可享的美味。「牛舌佑介」採用「定食套餐」形式，除了主角牛舌，結合了燒肉店人氣經典菜色，推出4大定食系列：高人氣牛舌、和牛牛五花、A5和牛紐約客，以及西班牙Bellota伊比利豬，並組合成14款定食選擇，價格介於380元至810元，另收1成服務費。



為慶祝開幕，「牛舌佑介」凡於12月21日至28日首週來店消費，追蹤官方 Facebook或Instagram並打卡，即可免費獲贈「和牛牛雜煮」1份；新加入乾杯集團LINE官方帳號「KANPAI GO！CLUB」成為會員，另可獲得「赤身牛舌（1枚2片）」入會禮。（自立電子報2025/12/19）