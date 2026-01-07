乾杯燒肉菜單大改版 JFOODO台日美食交融

各大餐廳、通路在新的一年推出新菜，讓饕客能暢快享用各種美食。乾杯燒肉啟動最大菜單改版，讓貴桑桑的日本A5和牛能以百元價格輕鬆享用；JFOODO日本海外食品推廣中心攜手10家餐飲品牌，開發出台日融合的特色料理；7-11則是一次收集米其林30顆星，讓民眾在巷子口的便利商店就能買到蓋高尚的法式料理。

乾杯燒肉居酒屋開啟26年來最大規模菜單改版，一口氣力推百樣餐點，新增超過30道美食，從和牛、海鮮、內臟到下酒小菜，總共12大類別，並精簡為399元、299元、199元以及99元等4大固定價格帶。想吃高檔和牛只要百元起，像是「A5日本宮崎和牛沙朗」、「澳洲和牛橫膈膜」特價399元，「A5日本和牛上等赤身」、「厚切牛舌排」僅須299元，過去定價680元的大腹、背帽肉等嚴選和牛下殺至399元。

配菜也全面升級，從濃郁香辣的和牛油麻婆豆腐、膠質豐富的牛筋麵，到趣味十足的馬鈴薯沙拉和跳跳糖雪貝，讓用餐過程像一場味覺探索。酒品有熱門的檸檬沙瓦、梅酒沙瓦、角嗨等5款潮流酒款，並提出「環保續杯」制度，首杯99元，續杯沿用同一酒杯僅須49元。不過指標性「8點乾杯」互動活動則取消。

注意：未成年請勿飲酒，喝酒不開車，飲酒過量有礙健康

JFOODO日本海外食品推廣中心網羅10家餐飲品牌，以「帆立貝」、「鰤魚」、「鯛魚」、「牡蠣」4款日本水產品為核心，於1月9日至2月8日端上「台味日本水產料理」。由米其林星級主廚林泉研發出「帆立貝花雕蒸蛋」、「三杯鰤魚土鍋飯」、「鯛魚蕪菁粥」以及「鐵板麻辣紅油牡蠣」，讓食客體驗日本水產品結合台灣風味的全新魅力。

7-ELEVEN把高端餐飲日常化，自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起聯手台北W飯店的現代法式餐廳「Seasonsby olivier e.」，由榮獲米其林30顆星主廚Olivier Elzer監製6款創意料理，讓民眾日常就能享受到法式美味。包含半熟玉子烤雞松露燉飯、法式雙起司焗烤貝殼麵、法式起司燻培根厚土司、法式尼斯沙拉、法式白醬洋芋、雙起司青醬海鮮排握便當等，價格介於59~129元。

