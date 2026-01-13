乾杯燒肉菜單26年史上最大改版！A5日本冠軍宮崎牛沙朗399元、厚切牛舌排299元就能吃

「乾杯燒肉居酒屋」2026年菜單也有新氣象，正式開啟26年來最大規模改版，以「好吃、便宜、快速、好玩」四大核心價值，重新定義燒肉體驗，除了全面升級餐點，更大幅降低和牛門檻，像是「A5日本宮崎和牛沙朗」只要399元就能享受，新菜單將於2026年1月14日全台門市開跑。

1. 乾杯燒肉居酒屋改版亮點：固定價菜單最高399元

乾杯全新菜單中，精簡為四大固定價格帶，包括399元、299元、199元與99元，最大亮點是讓高端和牛變得平價好入手。主打四款全新肉品，包括市場近乎半價的日本和牛冠軍「A5日本宮崎和牛沙朗」與老饕必吃「澳洲和牛橫膈膜」只要399元，強調清爽不膩口的「A5日本和牛上等赤身」與人氣「厚切牛舌排」只要299元。而過去定價680元的大腹、背帽肉等嚴選和牛，也能以399元輕鬆品嘗，每一口都是高CP值美味。

2. 乾杯燒肉居酒屋改版亮點：配菜全面升級

菜單這次新增超過30道新品，而配菜部分，則新增和牛油麻婆豆腐、膠質豐富的牛筋麵，馬鈴薯沙拉和跳跳糖雪貝等。

3. 乾杯燒肉居酒屋改版亮點：檸檬沙瓦環保續杯49元

飲酒體驗上，乾杯也貼近年輕世代的生活態度，熱門的檸檬沙瓦、梅酒沙瓦、角嗨等5款潮流酒款，提出「環保續杯」制度，首杯99元，續杯沿用同一酒杯僅需49元。

4. 乾杯燒肉居酒屋改版亮點：導入平板點餐

乾杯集團董事長平出莊司表示，當代年輕世代高度重視「TP（時間效率）」與「CP（性價比）」，且在餐飲產業人力持續吃緊的環境下，營運策略將服務重心由過往著重互動氛圍的加值設計，轉向更高效的營運模式。透過導入平板點餐與流程精簡，將節省下的成本直接轉化為更具競爭力的價格回饋，開啟品牌、員工與顧客三贏的新局。

乾杯燒肉居酒屋2026菜單新品

日本A5和牛厚切莎朗 399元





澳洲和牛橫膈膜 399元





厚切牛舌排 299元





日本和牛上等赤身 299元

綜合香料 雞頸肉 99元





蒜泥奶油扇貝 199元





馬鈴薯沙拉 99元





和牛油麻婆豆腐 199元





燒肉店的牛筋麵 199元





梅肉吻仔魚飯糰 99元

