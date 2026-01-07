乾杯燒肉「接吻送肉、8點乾杯」取消了！人力吃緊衝擊 26年營運大翻盤

生活中心／賴俊佑報導

乾杯燒肉26年來最大改版！最著名的接吻送五花肉、8點乾杯活動取消了。(圖／乾杯集團提供)

乾杯燒肉宣布26年來最大規模改版！因應餐飲產業人力吃緊，乾杯燒肉全台門市1月14日起取消8點乾杯互動、接吻送五花肉活動，並導入平板點餐，同時菜單價格整體下降，日本冠軍宮崎牛沙朗399元開吃；另外，王品旗下青花驕進駐新光三越，A11，接下來今年1月下旬將在嘉義市區展店，達到全台15家門市，搶攻春節和台灣燈會商機。

乾杯燒肉省下的人力成本，讓菜單全面降價。(圖／記者賴俊佑攝影）

乾杯燒肉26年來最大改版！接吻送肉、8點乾杯都沒了

乾杯集團董事長平出莊司表示，當代年輕世代高度重視「TP（時間效率）」與「CP（性價比）」，且在餐飲產業人力持續吃緊的環境下，營運策略將服務重心由過往著重互動氛圍的加值設計，轉向更高效的營運模式。透過導入平板點餐與流程精簡，將節省下的成本直接轉化為更具競爭力的價格回饋，開啟品牌、員工與顧客三贏的新局。

菜單精簡為4種價位，最低99元開吃。（圖／乾杯集團提供）

乾杯燒肉菜單精簡為4價位！日本冠軍宮崎牛沙朗399元開吃

乾杯菜單價格重新調整，以「好吃、便宜、快速、好玩」四大核心，精簡為四大固定價格帶399元、299元、199元與99元，過去定價680元的大腹、背帽肉等嚴選和牛，只要399元就能品嘗，A5日本宮崎和牛沙朗、澳洲和牛橫膈膜也只要399元，A5日本宮崎和牛沙朗、澳洲和牛橫膈膜只要399元，A5日本和牛上等赤身與人氣厚切牛舌排也只要299元。

因應人力精簡，飲酒體驗推出「環保續杯」制度，酒類飲品均一價99元，熱門的檸檬沙瓦、梅酒沙瓦、角嗨等5款潮流酒款首杯99元，續杯沿用同一酒杯僅需49元，減少清洗酒杯人力並落實環保。

乾杯燒肉菜單新增超過30道新品，從和牛、海鮮、內臟到下酒小菜，總共12大類別，首推濃郁香辣的和牛油麻婆豆腐、膠質豐富的牛筋麵、嚴選越光米現做的梅花吻仔魚飯糰、跳跳糖雪貝和自行創意拌料的馬鈴薯沙拉。

青花驕進駐新光三越A11(圖／王品集團提供）

青花驕最新主打「海陸驕宴四人套餐」。(圖／王品集團提供）

青花驕百貨限定「海陸驕宴四人餐」、「驕韻品酩三享式」

台北信義區麻辣火鍋再+1！王品旗下青花驕進駐新光三越A11，本次主打「海陸驕宴四人套餐」，青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋、酸菜白肉鍋等四選一，搭配F1日本頂級國產牛三拼、超奢海鮮拼盤、豐盛彩蔬寶盒，再加碼可選伊比利豬或小羔羊，滿足不同肉控需求。

青花驕與 The Dalmore 大摩聯名推出「驕韻品酩三享式」，使用12年雪莉三桶威士忌發展出三種吃法，「品味純粹」可將涮煮青花椒麻辣鍋的F1牛三拼，滴管滴取酒液後品嚐，「冰飲優雅」 則將威士忌加入冰塊杯中品飲，搭配青麻椒肥牛鍋涮煮蔬菜與海鮮，「甜蜜尾韻」則以青 花椒冰淇淋淋上三滴酒液與一滴青花椒油，形成鹹、 甜、辛香交疊的全新味覺體驗。

青花驕也推出外帶年菜「驕宴美饌」雙人及四人組合，兩款套餐皆可從青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋、酸菜白肉鍋中擇一作為鍋底，搭配特選板腱牛與豬梅花、必備副食 + 精選配料一次備好，另附特色綜合丸及火鍋必備老油條，並以秘製酸梅汁做為佐餐飲品。

