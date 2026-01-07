乾杯菜單大改版 反映缺工、降低和牛門檻

（中央社記者江明晏台北2026年1月7日電）餐飲品牌乾杯啟動菜單大改版，董事長平出莊司表示，新菜單反映餐飲消費結構改變，以及餐飲缺工問題，將告別「8點乾杯」互動活動，餐點擴增至百項，精簡為4大固定價格帶，並降低和牛入手門檻。

乾杯集團今天宣布，旗下品牌「乾杯燒肉居酒屋」自14日起，啟動成立26年以來最大規模菜單改版，品牌告別指標性「8點乾杯」互動活動。

平出莊司表示，當代年輕世代高度重視TP（時間效率）與CP（性價比），且在餐飲產業人力持續吃緊的環境下，營運策略將服務重心由過往著重互動氛圍的加值設計，轉向更高效的營運模式，透過導入平板點餐與流程精簡，將節省下的成本直接轉化為更具競爭力的價格回饋，創造品牌、員工與顧客三贏。

他表示，導入新菜單後，希望能帶動來客率提升；但由於備餐流程優化，餐飲人力可望不必等比增加，有助於毛利率提升。

他舉例，乾杯新菜單提供百款餐點，新增超過30道新品，並精簡為4大固定價格帶，新台幣399元、299元、199元與99元，改版亮點是讓和牛變得平價好入手，包括市場近乎半價的A5日本宮崎和牛沙朗，以及澳洲和牛橫膈膜；過去定價680元的大腹、背帽肉等和牛，則調低至399元。

乾杯集團目前全球門市共68家，包括台灣57家、中國大陸10家、英國1家。以品牌區分，為18家乾杯燒肉居酒屋、21家老乾杯、18家黑毛屋、5家黑毛屋本家等；其中，乾杯燒肉居酒屋分別為台灣15家、中國大陸3家。

平出莊司表示，今年展店動能主要聚焦黑毛屋、牛舌佑介；乾杯導入新菜單的市場反應若良好，也會啟動展店新計畫。（編輯：張良知）1150107