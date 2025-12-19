乾杯集團打造牛舌定食品牌 以390元起的親民價切入市場

乾杯跨入牛舌定食市場，董事長平出莊司表示，如果首店消費者反應不錯，預計明年會在百貨商場再開3家店。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕乾杯(1269)宣佈跨入牛舌定食市場，新品牌「牛舌佑介」 炭火燒牛舌定食專賣店第1家店進駐統一時代百貨，乾杯董事長平出莊司表示，如果首店消費者反應不錯，預計明年會在百貨商場再開3家店。

平出莊司表示，經營牛舌定食不容易，有採購、成本結構以及加工的門檻，「牛舌佑介」挾著集團全牛利用的供應優勢，以390元起的親民價切入市場，打破牛舌餐飲動輒800元起跳的價格帶。

同時採用定食套餐型式，推出14款定食選擇，價格帶落在380~810元間，主打入門款「牛舌赤身」價格390元 ；招牌必點「上選牛舌」使用中段部位，價格550元；「特選牛舌」則是用到1頭牛僅有兩片的牛舌根部，價格590元。

廣告

平出莊司指出，乾杯集團旗下品牌主打日式餐飲，受到國人遊日風潮影響，高端的品牌很不好做，並不是台灣經濟不好，而是很多消費者都去日本消費，覺得去日本吃比較便宜。

乾杯集團明年將主推乾杯燒肉、黑毛屋火鍋和牛舌佑介3個平價品牌，其中乾杯將於明年元月14日全面更改菜單，訂價甚至比日本便宜一點，菜單訂價將改為99元、199元、299元和399元4個價位帶，訴求高CP值。

海外市場除了計畫英國將開出第二店之外，也同步積極評估東南亞市場，包括有機會明年於馬來西亞設立子公司，同時也正在評估印尼、中東等地。

中國近年逐步汰落留強，目前門市數已由高峰期23店減為10店，中國老乾杯平均客單價也由原先的700~800人民幣調降至500~600人民幣，經過調整後，來客數成長，中國事業第3季已經開始獲利，展店則暫時觀望。

