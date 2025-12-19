乾杯：海外事業趨穩 明年擬進軍馬來西亞

（中央社記者江明晏台北19日電）乾杯集團開新品牌，將挹注台灣事業動能，海外事業也迎來新進展。乾杯董事長平出莊司表示，進軍英國1年多後，營運已趨穩定，規劃在倫敦開設第2家門市；中國事業已在今年第3季轉盈，明年有望進軍東南亞，插旗馬來西亞。

乾杯集團持續擴大品牌布局，今天宣布推出新品牌「牛舌佑介」，首店進駐百貨商場，2026年將再展店3間，鎖定百貨商場據點；乾杯今年前11月合併營收新台幣41.87億元，年增2.54%，寫下同期次高，牛舌新品牌將可望成為挹注營收新動能。

針對海外事業發展，平出莊司表示，海外事業同步繳出佳績，英國單月營收首次突破千萬元，11月表現亮眼，受益於品牌知名度持續擴散，並搭上倫敦耶誕檔期啟動，吸引大量本地客與觀光客湧入，餐飲需求同步放大，預期強勁動能將延續至耶誕節前。

他表示，乾杯進軍倫敦1年多後，品牌知名度逐步建立，營運已趨穩定，近期正於倫敦尋覓新據點，規劃開設第2家門市。

平出莊司指出，中國市場過去受景氣影響，乾杯門市數自高峰23家一路縮減至10家，後勤單位同步精簡，中國據點客單價也自人民幣700至800元，下調至500至600元，帶動來客數明顯回升，並於今年第3季轉為獲利。他表示，中國市場最艱困的階段已過，但是否重啟展店，仍將審慎觀望。

他說，美國因通膨壓力較大，短期內暫不進入；東南亞為下一個成長動能，集團已鎖定馬來西亞與印尼，預計明年於馬來西亞設立子公司，並有機會開出首店，品牌可能以乾杯或老乾杯為主。至於其他歐洲市場仍在觀察中；中東地區若能取得清真（Halal）認證，也不排除成為未來潛在布局據點。（編輯：張良知）1141219