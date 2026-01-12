乾杯12月營收4.62億創同期新高

[Newtalk新聞] 記憶體市場正面臨嚴重的「地獄級」缺貨危機，隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，對高階記憶體的需求大幅增加，推動市場價格飆升，供應鏈緊張情況日益嚴重。三星、SK海力士等主要記憶體廠商的產品價格，預計在2026年將出現大幅度的漲幅，供需失衡問題引發產業高度關注。 分析師葉俊敏指出，此波缺貨現象恐將持續至2027年底。以下是分析師解析產業現象完整內容： 首先，市場供需失衡是此次缺貨的關鍵。AI模型對高階記憶體的依賴日益增加，尤其是在雲端服務商加大資本支出下，預計2026年需求將年增45%。價格方面，2026年DRAM價格將有84%的年增幅，顯示市場價格飆升壓力非常大。 此外，整體庫存極低，成品庫存僅約4至5週，供應鏈幾無緩衝空間。供給端方面，原廠產能高度集中於高頻寬記憶體（HBM），非HBM DRAM產能受限，進一步加劇記憶體短缺。 面對嚴峻的缺貨與價格壓力，記憶體廠商已調整策略，以「60%毛利率」作為定價底線，三大廠商將以高毛利率維持利潤，形成新常態，高於台積電。 綜合來看，此次記憶體「地獄級」缺貨是多重因素疊加結果，需求驅動與供給限制共同推升價格與缺貨。市場預計此

