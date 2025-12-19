乾杯2026年藍圖 3大成長引擎全面啟動

▲乾杯董事長平出莊司今（19）日告訴媒體，瞄準台灣牛舌與火鍋市場，明年牛舌佑介、黑毛屋等品牌期望持續展店。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 乾杯集團新品牌「牛舌佑介」插旗台北信義區百貨商場，主打親民價格，即將於12月21日開幕。乾杯董事長平出莊司今（19）日告訴媒體，瞄準台灣牛舌與火鍋市場，明年牛舌佑介、黑毛屋等品牌期望持續展店，乾杯集團也將於1月14日大改版推出全新菜單，新版菜單分為4個價位，像是燒肉界的「大創」，並會持續發展英國事業。

●台人夯牛舌、火鍋 明年展店動能續強

乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」將於12月21日在統一時代百貨B2正式開幕，主打「新仙台風格」牛舌定食，390元起的親民定價，打破牛舌餐飲動輒800元起跳的價格帶。

乾杯將牛舌中後段可供人食用部位，供應給餐飲事業，其餘53%轉作高附加值的「毛孩乾杯」原料，「牛舌佑介」開創牛舌餐飲新局，在增加牛舌使用量的同時，也穩定提升「毛孩乾杯」的原料來源。

平出莊司認為，「牛舌佑介」價位具有競爭力，如果首店模式成功，明年預計再開出3間店，考量排煙等問題，預計會以北部百貨內優先，同時他也觀察到，台灣人相當熱愛火鍋，今年黑毛屋就開了6間店，生意也都不錯，明年也將持續展店。

●乾杯菜單迎史上最大改版 「燒肉界大創」4價位1/14登場

乾杯燒肉居酒屋將進行史上最大幅度改版，菜單把全品項分成四價位，分別是99元、199元、299元、399元，屆時消費者399元就能點到日本A5和牛、299元能享用到厚切牛舌。平出莊司提到，新菜單1月14日登場，其概念像是大創或是迴轉壽司，有100多種菜品，可以自由選擇喜歡的餐點搭配，並透過平板讓顧客點餐，重新鎖定Z世代客群。

●中國市場策略奏效來客增 英國有望再下一城

中國餐飲市場歷經寒冬後，今年消費降級、競爭激烈，平出莊司說，中國客單價有調整，從人民幣700元至800元下調至500元到600元人民幣，來客數有增加2至3成，整理營收也有獲利。乾杯中國門市從高峰時期23間店，到如今剩下10間店，被問及是否會再拓展，平出莊司則認為要持續觀望。

乾杯去年9月於英國首都倫敦SOHO區最精華地段開出首店，客單價約180~200英鎊，相當於新台幣7500~8400元。平出莊司透露，一開始房東雖給出2年免租期，但前置籌備期就相當長，因此明年會持續推動英國市場布局，力拚2號店落地。

目前乾杯集團總店鋪數68家，包含台灣57家、中國10家、英國1家，以品牌來看，乾杯18家、老乾杯21家、KANPAI CLASSIC 3家、和牛47 1家、黑毛屋18家、黑毛屋本家5家、黑毛屋招待所(店中店1家)、高木和牛食堂1家、牛舌佑介1家。

