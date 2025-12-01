乾泰豐營造協助災後復原 消防局贈匾

基隆市「乾泰豐營造有限公司」長期投入災後復原工作，協助基隆市及各地受災區，使災區民眾能儘速恢復正常生活。今年7月中度颱風丹娜絲侵襲中南部時，乾泰豐第一時間率隊前往嘉義地區協助救災。9月強烈颱風樺加沙帶來重大災情後，也立即派員前往花蓮，投入災後復原工作及搶通作業，用行動守護城市韌性。

基隆市消防局長游家懿日前代表市長謝國樑頒贈「感謝狀」以及「感謝匾額」，由乾泰豐營造有限公司總經理何沛紳代表受獎。游局長感謝總經理在多次重大災害中提供堅實協助，使災後復原得以大幅縮短時程。

何沛紳表示，從去年強烈颱風山陀兒造成基隆市重大災情，到今年兩次颱風的搶險經驗，更深刻感受到氣候變遷大自然的反撲。並且強調可以透過實際行動協助民眾重建家園，是公司全體同仁感到最有成就感的事。

消防局長游家懿指出，總經理何沛紳同時身兼基隆市義勇消防總隊團長，長期熱心於基隆市的大小公益事務，是基隆市重要的防災夥伴。也代表基隆市對於其他災區可以盡一份力量，讓災區加速恢復到正常生活。