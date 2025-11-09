乾洗衣物含傷肝化學物？ 研究：PCE恐增3倍肝纖維化風險

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，美國南加州大學凱克醫學院(Keck Medicine of USC)一項發表於《肝臟國際》(Liver International)的最新研究，首次在人類中證實，常用於乾洗與多種消費性產品的化學溶劑「四氯乙烯」(PCE)，與罹患嚴重肝纖維化的風險顯著增加3倍有關。

四氯乙烯(PCE)是一種無色的人造化學液體，主要用於乾洗衣物、去除油漬，也常見於工藝用黏著劑、除漬劑與不鏽鋼拋光劑等日常用品中。民眾最主要的暴露途徑是透過空氣吸入，例如乾洗衣物會緩慢地將PCE釋放到空氣中；此外，若工廠不當棄置，PCE也可能滲入土壤與地下水，污染飲用水源。

該研究的主要作者、肝臟病學家布萊恩．李(Brian P. Lee)博士的團隊，利用「美國國家健康與營養調查」(NHANES)的數據分析發現，血液中PCE濃度越高的人，罹患嚴重肝纖維化的可能性也越大。研究更指出，血液中PCE濃度每增加1 ng/ml，罹患肝纖維化的機率就增加5倍。

研究指出，暴露風險最高的族群為較高收入的家庭，推測可能與更頻繁使用乾洗服務有關。而此研究最重要的發現是，PCE所帶來的肝損傷風險，獨立於酒精、肥胖等傳統肝病因子。為此，美國環保署(EPA)已啟動為期10年的計畫，逐步淘汰PCE於乾洗業的使用，並對其他用途設立職業安全限制。

研究團隊呼籲，應將環境毒物納入肝病篩檢與公共衛生監測體系，以防止「不明原因」的肝病被誤判或延誤治療。李博士表示：「許多病人會問，我不喝酒、也沒有代謝問題，為何會得肝病？答案可能就是暴露於PCE。」

