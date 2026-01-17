乾淨又乾得快！餐飲業撇步「熱水拖地」家戶打掃也適用

家事達人提醒，應該先丟棄、後清理。（圖／東森新聞）





有民眾發現，飲料店員拖地時，用的是冒著煙的熱水，好奇向網友詢問原因，引出不少前飲料店員解釋，如果有糖或是甜的飲料沾到地面，地板變得很黏的狀況下，用熱水來拖，會更容易溶解，餐飲業也會用這招去油清潔。

飲料店門前，店員正在拖地，有民眾仔細看了看水桶，發現「咦，怎麼在冒煙呢？」因此發揮有事就問Threads的精神，提問「用滾燙的水拖地是什麼原因？」連鎖飲料店小編馬上跳出來搞笑，說地板要燙，門口才會旺。

但這篇貼文也引出不少前飲料店員解釋，如果有糖或是甜的飲料沾到地面，地板變得很黏的時候，用熱水來拖會輕鬆不少，餐飲業也會用這招去油清潔，而且熱水拖地乾得更快。

這個作法在農曆年前大掃除的時刻，民眾家裡也可以派上用場。不過逢年過節，大家勢必想要討吉利，民間相信，由內而外掃往門口，象徵將過往一年的霉氣與不如意，通通掃出家門。

家事達人指出，這其實有一定的道理，提醒大家，先丟棄、後清理，由上而下清理灰塵，再由內而外清掃，確實能乾乾淨淨，用上打掃小撇步，乾淨神清氣爽，自然會有好運。

