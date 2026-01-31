乾淨塑膠袋要回收 環保局教3招分辨 丟錯罰6000

塑膠袋是日常生活中頻繁使用的物品，不過很多人仍搞不清楚正確的丟棄方式，事實上乾淨的塑膠袋應該回收處理，對此台北市環保局教大家3步驟分辨，首先檢查塑膠袋是否能透光，只有透光的塑膠袋才屬資源回收；再來觀察內層有無鋁箔、背膠或異材質，若有銀色亮面就不能回收；最後要確認塑膠袋是否乾淨，無油漬、血水的塑膠袋才能回收。民眾若未按照規定處理，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200至6000元罰鍰。

環保局表示，市面上採用塑膠袋的商品有百百種，但只有單一材質的乾淨塑膠袋才屬於資源回收項目，如果塑膠袋跟其他的材質貼合，即屬於「複合材質」，無法回收，例如洋芋片的塑膠包裝袋為了要避光和防潮，會跟一層金屬光澤的鋁箔貼合在一起，無法純化製成塑膠再生料，所以不是資源回收物。

此外環保局提到，帶有油漬、血水及雜質的塑膠袋也不可回收，應裝入專用垃圾袋作為一般垃圾處理。

環保局教大家3步驟分辨塑膠袋可不可回收，首先要看透光度，能透光的塑膠袋才是資源回收項目；再來要分辨有無鋁箔或其他背膠貼合，如果看到包裝袋裡面是閃亮亮的銀膠就不能回收；最後要看有沒有汙染，沒有油漬、血水的乾淨塑膠袋才能回收。

環保局提醒，回收塑膠袋前，要移除小雜物、垃圾等固體雜質，包裝外的紙質標籤需去除，盛裝飲料後僅需瀝乾即可。

