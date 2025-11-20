乾淨舒適友善 宜蘭縣榮獲環境部全國績優公廁評比三項大獎表現亮眼

▲全國績優公廁評比頒獎儀式。

【記者 林明益／宜蘭 報導】為推廣優質如廁文化，環境部特舉辦「114年我家廁所超級讚–績優公廁評比活動」，評比活動依民眾常使用的類別與經營型態，分為「企業提供類」、「交通場站類」、「觀光遊憩類」及「地方政府推薦」類，邀請專家學者進行實地考評，並開放民眾票選心目中的優質公廁，藉此鼓勵各公廁管理單位持續提升公廁品質與服務。本次評比決選出績優公廁25處、績優清潔單位3處及特色公廁3處，宜蘭火車站、員山鄉金山公園及中興文創園區服務中心3處公廁脫穎而出，榮獲全國特優公廁殊榮。

▲榮獲全國特優的員山金山公園公廁。

「交通場站類」宜蘭火車站公廁以整潔明亮的環境、周圍植栽維護良好及完善的無障礙設施，榮獲特優獎；「地方政府推薦類」金山公園為本縣溪北地區首座寵物公園，公廁整體以「太空艙」為設計主題，每座公廁以圓形建築設計，宛如置身飛碟內部空間，另融入活潑的馬卡龍風格，中庭廣場地板上還精心畫上極具童趣的跳格子遊戲，內部設計加入員山鄉吉祥物「水滴娃娃」融入地方特色，讓公廁不再只滿足如廁需求，同樣榮獲特優獎；此外，中興文化創意園區服務中心由原中興紙業股份有限公司於戰後興建的6 號倉庫備木廠改建而成，空間設計延伸紙廠與自然意象，整體色調採大地色系與溫潤木質調，牆面與隔板皆選用木紋飾板，呼應園區昔日以松柏、針葉原木備料的歷史，整體空間藉由紙文化與性別友善理念的結合，讓民眾從視覺、感受與故事三層面體驗「歷史傳承與平權推廣」的雙重價值。周邊設有性別友善親子廁所、置物櫃、飲水機與哺乳室，透過「多功能空間」的設計，滿足一般民眾、親子、長者、行動不便者的不同需求，落實「以人為本、跨族群共享」的性別友善精神，榮獲地方政府推薦類-績優性別友善公廁獎，此次評比結果在在展現宜蘭縣推動公廁品質提升的用心與成果。

▲宜蘭火車站公廁以明亮乾淨獲得全國特優獎。

環保局長許嘉琦表示宜蘭長期致力於改善公共廁所設施，除持續推動公廁新（修）建，更透過舉辦清掃學習活動及性別友善廁所訓練，讓公廁管理單位及清掃人員透過實地公廁清掃作業，更了解正確清掃方式，並學習優質如廁文化理念及認識性別友善廁所，期能提供民眾及旅客更貼心、舒適如廁環境，此次獲獎不僅是對公廁管理單位及清掃人員努力的肯定，也展現縣府在公共服務品質與人本設計上的持續進步。

本縣將持續推動「乾淨、舒適、友善」的公廁環境，結合地方特色與環保理念，讓如廁不僅是日常需求，更成為體現城市文明與生活品質的重要指標。期盼全民養成良好的如廁習慣，創建守護優質公廁好環境。(照片記者林明益翻攝)