乾燥荖葉通過合法食用（2） (圖)

美國政府關門僵局可望落幕，化解市場最大不確定因素，帶動美股漲多跌少。道瓊工業指數續強，大漲0.68%、收48,254.82點再創收盤新高；資金持續自高估值科技股撤離，使那斯達克指數下跌0.26%，標普500指數微漲0.06%，費半則勁揚1.47%。個股焦點落在AMD法說會，執行長蘇姿丰直呼AI晶片需求「貪得無厭」，刺激股價大漲9%，領漲費半；相對地，Meta遭點名盈餘水分、續跌2.88%，Oracle下挫3.88%，顯示大型科技股面臨獲利了結壓力。美股資金輪動明顯，健康照護與金融股如高盛、聯合健康集團強勢推升道瓊創高。台積電ADR同步收黑，反映科技族群短線承壓。 亞股今日多數收漲，日股上漲0.43％，韓股小漲，港股與陸股同步走揚，市場情緒較回穩。 台股今（13）日在平盤上下震盪，盤中再闖28,000點未果，終場小跌43.53點、收27,903.56點，成交量放大至6,583億元、創近一個月新高。台積電(2330)受美科技股疲弱影響，壓尾收最低1460元、下跌15元。盤面資金則明顯轉向題材股與集團股，最亮眼莫過於南亞科(2408)強勢吸金，成交金額達600.29億元、衝上今年次高、單檔就占大盤逾一成成交值；此外，股王信驊(5274)強鎖漲停至6335元，一舉刷新台股史上最高價紀錄。集團作帳火力全開，華新(1605)、華新科(2492)、華東(8110)同步亮燈，台塑集團南亞(1303)、台化(1326)同樣大漲點亮盤面。資金持續自權值股移轉至記憶體、材料、PCB、被動元件族群，為大盤維持活躍度的主要動能。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前