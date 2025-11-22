乾爹帶乾女兒要回私人物品 差點被她前男友引爆瓦斯
〔記者黃佳琳／高雄報導〕游姓女子與林姓男友分手後，打算去林男住處帶回自己的私人物品，游女找乾爹王男陪同，竟惹來陳男不爽，作勢引爆瓦斯桶，警方獲報將林男制伏，林辯稱是自我防衛，但法官不信，依恐嚇罪判他徒刑6月，得易科罰金。
判決指出，去年12月26日晚上9點多，游姓女子在乾爹陪同下，前往前鎮區林男住處準備帶回兩人分手後放在他家的私人物品，林男見游女出現，雙方大吵一架，王男勸架無效，林男情緒失控，先將不明液體潑灑在瓦斯桶上，再拿打火機點燃火焰，作勢引爆瓦斯桶。
王男見狀立即衝上前試圖阻止，並與林男發生肢體拉扯，林男的弟弟也趕緊報案，警方趕到場後將林男制伏帶回偵辦。高雄地方法院審理時，林男否認有放火的企圖，辯稱是王男衝過來要打他，他只是拿打火機防身；但法官勘驗現場監視器畫面，發現林男不但拿著打火機，還有點火的動作，因此不採信他的說詞，依恐嚇罪判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
1個國中老師之死 竹縣府說話了
軍人緩刑被撤銷 翻案成功原因曝光
其他人也在看
創泓科技 攻無人機反制新藍海
創泓科技（7714）21日召開法說會，看好未來無人機反制需求大增，已代理以色列Sentrycs的無人機反制系統。董事長黃健寧表示，未來將參與相關的專案和標案，並看好關鍵基礎設施及重要科技大廠，以及大樓管理等對無人機反制系統需求的商機。工商時報 ・ 8 小時前
毒品唾篩24小時查18案！罰百萬 他「眼神怪怪的」被抓包毒駕
毒品唾液快篩20日上路，24小時內共查獲18案毒駕，開出罰單總計金額高達新台幣110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照；其中，嘉義市一名機車騎士劉姓男子，騎機車未打方向燈，且看到員警眼神怪怪的，嘉義市警二分局員警攔查後，當場使用試劑篩出毒駕。而彰化縣警察局刑大也舉辦「唾液毒品快篩試劑」教育訓練，確保執法準確性。太報 ・ 2 小時前
破億蔥抓餅2／自動化機器真的比較好？蔥抓餅名攤差點被機器搞垮
從市場小攤車發跡的龍豪食品，風光背後其實歷經多次家道沉浮。二代接班人陳冠霖從小看著父母為生計爭吵、為周轉奔波，一心嚮往遠離混亂的白領生活。沒想到，父母因自動化投資失利走向離婚，工廠瀕臨崩盤，他最終決定放下自己想要到的生活方式回家救場。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
宋昕澔寫「里程碑」助政大57連勝！圖齊肯定具中華隊資格 旅外成未來選項
UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，政大雄鷹今以100比92擊敗健行科大，豪取跨季57連勝。王牌後衛宋昕澔攻下18分、5助攻、6抄截，生涯累計突破900分里程碑，成為隊史第五位達成此成就的球員，目前累計901分，排在莫巴耶（904）、游艾喆（960）、張鎮衙（1063）與林彥廷（1105）之後。鏡報 ・ 17 小時前
創作新人太狂了！神曲霸榜KTV冠軍 「猛接40場校唱」效仿伍佰
創作新人郭家瑋宣布加盟索尼音樂。他今年跑遍超過40場校園演唱會，成為年輕族群最喜愛的創作歌手之一；每次校園演出，他最享受的莫過於與台下同學合唱〈轉呀轉不停〉的互動時刻，笑說：「希望能像伍佰老師一樣，把歌交給台下大合唱，那是一種最純粹的音樂感動。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
涉重訊公布前借用帳戶賣股！聚鼎科技爆內線交易 創辦人150萬交保
被動元件大廠聚鼎科技（6224）爆出內線交易案！檢調接獲線報，聚鼎創辦人張忠本及副總經理還有協理等人，涉嫌以親友、同事的證券戶，在重大訊息公布前禁止交易期間賣股票，避免數萬元到上百萬的損失。台北地檢署台視新聞網 ・ 4 小時前
民眾攜老電扇請鄭清木維修 (圖)
75歲鄭清木維修電扇時，動作十分俐落，常有許多民眾帶著家中老電扇上門請求維修。中央社 ・ 3 小時前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 6 小時前
得不償失！詐騙車手跑一趟賺500元 坐牢還要賠287萬元
王姓男子誤信投資詐騙話術，將投資款面交給由30歲陳姓車手假扮的投資專員，警方循線逮捕陳男到案，但錢已被層層轉走不知去向，王男不甘損失怒告求償，陳男雖喊冤自己誤信求職陷阱，但說詞不被法官採信，判他應賠287萬元。判決指出，2024年1月，陳姓男子透過網路加入投資群組，對方要他先下載並安裝「泰盛國際AP自由時報 ・ 4 小時前
獨居男子受傷屋內遍地「黃金」 北港警消暖心救人
雲林北港消防分隊本月兩度獲報，鎮內一名獨居男子救護案，頭一次男子拒絕就醫，第二次經勸說才同意，因其行動不便，消防弟兄不畏其屋內、身上穢物，順利將他送至醫院就診。家人委託縣府秘書前往慰問，感謝弟兄辛勞。消防人員表示「男子平安就好」，感動眾人。自由時報 ・ 4 小時前
「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶
一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷自由時報 ・ 3 小時前
男子過海關「下面一大包」 海關檢查掏出2隻瀕危鸚鵡
美國聯邦檢方近日起訴一名男子，指控他走私兩隻橙額鸚鵡（orange-fronted parakeet），並將其麻醉後塞進褲檔，企圖從墨西哥走私進入美國，殘忍手法令人震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
婦人遭毒駕輾斃 彰化警啟用毒品唾液快篩全面取締
近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，本月18日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局為達到酒測+毒測執法零誤差，日前邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合自由時報 ・ 4 小時前
大谷翔平明年可望角逐賽揚獎！羅伯茲欽點和山本由伸、史奈爾是熱門人選
體育中心／王人瑞報導大谷翔平今年重返投打二刀流，總教練羅伯茲（ Dave Roberts）在日本出席活動接受採訪時表示，他預測大谷與隊友山本由伸、史奈爾（Blake Snell）將成為明年國聯賽揚獎的熱門競爭人選。FTV Sports ・ 20 小時前
毒品唾液快篩執法上路！全國1日內查獲18案、罰百萬
警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，前日正式上路，統計自前天傍晚展開攔檢執法，24小時內全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總計金額高達110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，依送驗結果追究所涉及公共危險、毒品等罪嫌。自由時報 ・ 3 小時前
2026天象奇景！又見「血月」 2場流星雨接力登場
台北市立天文館公布《2026年重要天象表》，根據測算，明年將迎來月全食、行星合，以及觀賞條件極佳的英仙座流星雨、雙子座流星雨等精彩的天文奇景，其中月全食，也就是俗稱的「血月」，是全年最值得期待的天象之一。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 18 小時前
疾管署又爆爭議！主管指使技工煮飯 羅一鈞：一週內開考績會
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今日（20日）表示，署長羅一鈞已重新檢視此案，認為此事恐對防疫團隊指揮運作及基層同仁士氣造成深遠影響，已指示重啟調查並將於一週內召開考績委員會審議該主管的懲處問題。中天新聞網 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前