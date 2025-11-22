乾爹帶乾女兒要回私人物品 差點被她前男友引爆瓦斯

〔記者黃佳琳／高雄報導〕游姓女子與林姓男友分手後，打算去林男住處帶回自己的私人物品，游女找乾爹王男陪同，竟惹來陳男不爽，作勢引爆瓦斯桶，警方獲報將林男制伏，林辯稱是自我防衛，但法官不信，依恐嚇罪判他徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，去年12月26日晚上9點多，游姓女子在乾爹陪同下，前往前鎮區林男住處準備帶回兩人分手後放在他家的私人物品，林男見游女出現，雙方大吵一架，王男勸架無效，林男情緒失控，先將不明液體潑灑在瓦斯桶上，再拿打火機點燃火焰，作勢引爆瓦斯桶。

王男見狀立即衝上前試圖阻止，並與林男發生肢體拉扯，林男的弟弟也趕緊報案，警方趕到場後將林男制伏帶回偵辦。高雄地方法院審理時，林男否認有放火的企圖，辯稱是王男衝過來要打他，他只是拿打火機防身；但法官勘驗現場監視器畫面，發現林男不但拿著打火機，還有點火的動作，因此不採信他的說詞，依恐嚇罪判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

