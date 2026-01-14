乾爹約陪看房喊：一次就好 她慘遭2度猥褻

一名女員工遭公司負責人強脫內褲性侵，所幸最後成功脫身。（示意圖／翻攝自Pexels）





台南一名公司負責人阿明（化名）於2024年2月間，與女員工小花（化名）相約前往中西區某實品屋驗收，未料竟趁兩人獨處之際，對小花伸出狼爪企圖性侵，所幸小花奮力反抗成功脫身。如今阿明的下場曝光了。

根據判決書，阿明自2019年1月1日起僱用小花為員工，兩人時常以「乾爹」、「乾女兒」互相稱呼。2024年2月19日傍晚5時許，兩人前往中西區實品屋驗收時，阿明突然徒手拉扯小花衣物、內衣，並觸摸她的胸部，小花掙脫後逃進浴室，阿明竟尾隨進入，持續對她猥褻，不顧小花激烈反抗。

隨後小花回到客廳想與阿明談話，阿明又再度伸出魔手，強行脫下小花絲襪、內褲，觸摸其下體，甚至自行脫褲，企圖進行性侵，所幸因小花極力抵抗而未得逞。

案件進入審理後，阿明否認犯行，辯稱兩人早有曖昧關係，互動親密，案發當下是你情我願，甚至指小花曾暗示可發生性行為。但小花堅稱，自己只將阿明視為長輩與「乾爹」，多次拒絕並明確表示「我不要」、「你不能這樣對待我」，阿明仍不斷糾纏，甚至說出「就一次就好」。

小花母親事後質問阿明：「你有什麼資格做出這種事情？你不知道你是她的誰嗎？你當她的父親都可以了，尤其你又認她當乾女兒。」阿明則回稱「我感覺好像是畜生不然就是禽獸」、「我最後我有忍住」。

法官並調閱雙方對話紀錄，發現小花事後傳訊表示「真的超過了」、「受到傷害跟驚嚇」，阿明不僅未安撫，反而回傳「死了」、「全死了」、「我去輕生算了」等訊息。法官認為，這更顯示阿明是在事件曝光後心虛失措，而非如其所稱的兩情相悅。

法官審酌，阿明身為雇主及長輩角色，卻為滿足私慾，無視小花反對與抗拒，嚴重侵害其身體與性自主權，並造成其身心重大創傷，且犯後否認犯行、推卸責任，態度惡劣、毫無悔意，依強制性交未遂罪判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

