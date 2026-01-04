乾癬不只是皮膚病！3成患者併發關節炎，拖越久壞越快…指甲凹、腳跟痛是徵兆：早期介入是關鍵
乾癬常被民眾誤認為是皮膚的傳染病，事實上，它是一種全身性的慢性發炎疾病。
根據臨床統計，乾癬患者不僅面臨皮膚紅腫、脫屑的困擾，約有3分之1的病友可能發展出「乾癬性關節炎」，若未及時控制，將導致不可逆的關節變形，嚴重影響生活品質與工作能力……
乾癬治療「早期介入」是關鍵
林口長庚醫院皮膚部紀景琪教授指出，乾癬的病因是免疫系統失調，導致全身長期處於發炎狀態，除了皮膚與關節外，還可能增加心血管疾病、代謝症候群與憂鬱症的風險。因此，現代治療觀念已從過去的「改善症狀」轉向「長期穩定控制」與「預防共病」。
高雄長庚紀念醫院皮膚部曾涵琪醫師則強調「早期介入」的關鍵性。研究顯示，發病2年內接受積極治療的患者，其預後效果遠優於發病10年後才介入的「老乾癬」患者。
乾癬可能會傷骨，忽視關節警訊恐致終身失能
乾癬與乾癬性關節炎息息相關，但許多患者往往輕忽了關節痠痛的警訊。紀景琪表示，乾癬是一種慢性發炎皮膚病，但發炎因子會在全身流竄，整體而言約有3分之1的乾癬患者會合併出現關節炎。
值得注意的是，皮膚症狀的嚴重程度與關節炎風險呈現正相關；若是全身大面積發炎的中重度乾癬患者，罹患乾癬性關節炎的機率可高達30~40%。紀景琪示警，關節炎一旦發生，骨頭會受到侵蝕與破壞，若受侵犯的關節超過3個以上，患者極可能出現「失能」狀況，嚴重影響手部精細動作或行動能力，造成生活與工作上的巨大障礙。
曾涵琪則補充說明，臨床上約有7成患者是先出現皮膚病灶，平均數年後才出現關節症狀，但也有部分患者是同時發生，甚至先有關節痛才出現皮膚乾癬。
曾涵琪提醒，乾癬性關節炎造成的損傷是「不可逆」的，一旦關節變形就無法恢復原狀。
因此，病友應留意身體警訊，例如「指甲」的變化往往是關節炎的前哨站，若指甲出現凹洞或病變，代表末梢關節可能已受影響。此外，若晨起感覺關節僵硬、腳後跟腫痛，都應主動告知醫師進行評估。
IL-23生物製劑精準鎖定源頭記憶T細胞
過去乾癬治療面臨諸多挑戰，包括傳統口服藥物的副作用以及治療效果的極限。紀景琪分析，目前的標準治療流程是依據嚴重度採階梯式治療：輕度患者使用外用藥膏；中重度患者則進行每週2到3次的紫外線照光治療，並合併健保給付的第一線口服藥物（如A酸、MTX、環孢靈素）。若上述治療經半年仍無法有效控制，醫師便會協助申請生物製劑或小分子藥物。
針對生物製劑的優勢，紀景琪解釋，乾癬之所以難治且易復發，是因為皮膚內存在「記憶型T細胞」，它們會鎖定特定部位反覆發炎。學理上，若能早期介入使用生物製劑，不僅能精準阻斷發炎因子（如：IL-17、IL-23），更有機會減少記憶T細胞的數量，進而降低復發風險。
曾涵琪進一步指出，新型生物製劑（如：IL-23抑制劑）作用於發炎反應的上游，能從源頭阻斷連鎖反應，對於皮膚清除率與關節保護皆有顯著成效。
健保「2年下車條款」
雖然生物製劑效果顯著，但受限於健保資源，目前設有「2年下車條款」，即使用2年後需停藥觀察。紀景琪坦言，根據過去統計，停藥後平均半年內，許多病人的病情會反彈復發，且往往直接回到中重度的嚴重狀態。
不過，健保目前也設有例外條款，若患者曾連續2次在停藥後半年內快速復發，經申請核可後便可持續用藥，不需再受2年下車之限制。
對此，曾涵琪提到一個重點，若是經診斷確診為「乾癬性關節炎」並申請通過使用生物製劑的患者，由於關節發炎需要持續控制以防不可逆的破壞，因此在健保規範下是可以長期使用、不需中途停藥的。
此外，紀景琪特別提醒，除了藥物治療，生活型態的調整至關重要。肥胖、抽菸、喝酒、熬夜與壓力都是乾癬的惡化因子。國外研究證實，肥胖患者若能減重，不僅皮膚症狀會改善，對生物製劑的治療反應率也會提升。
針對乾癬治療的未來趨勢，紀景琪透露，國外已開發出「口服生物製劑」（如口服IL-23抑制劑），未來引進台灣後，將能提供害怕打針的病友更便利的選擇。
乾癬治療可達「長期穩定、不見病灶」
正確的治療能徹底改變患者的人生。紀景琪分享了一位深刻的案例：一名20多歲的女大生，因嚴重的乾癬與關節炎導致外觀受損、行動不便，甚至引發憂鬱與社交退縮，長年將自己封閉在家中，處於「社會性失能（Social Disability）」狀態。在醫療團隊鼓勵下，她接受了生物製劑治療並配合生活作息調整，不僅皮膚病灶清除、關節疼痛緩解，更重拾自信回到職場。有一天，她帶著喜餅回到診間與他分享結婚的喜訊，他很感動病人接受治療之後，迎來了人生的幸福篇章。
曾涵琪也分享了一位年輕女學生的案例，她在高中時期便出現嚴重皮膚乾癬與早期關節炎徵兆。雖然當時關節腫痛處未達健保規定的3處以上，但醫療團隊透過積極治療皮膚症狀申請到生物製劑，幸運地同時控制了皮膚與潛在的關節發炎，避免了日後關節變形的遺憾。
雖然乾癬容易反覆發作，但已可透過精準醫療達到「長期穩定、不見病灶」的治療目標。病友應勇於與醫師討論，制定最適合自己的治療策略，將疾病對身心的影響降至最低。
隨著醫療科技進步，從傳統的外用藥膏、照光治療，到口服免疫調節劑，乃至精準鎖定發炎因子的生物製劑，醫師手中的治療武器愈發多元。病友應與醫師密切配合，透過生活型態調整與合適的藥物策略，不僅能清除皮膚病灶，更能保護關節功能，找回自信與健康的人生。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
(本文獲「NOW健康」授權轉載，原文刊載於此）
更多幸福熟齡文章
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
她從小資女到50歲財富自由：每月3千啟動「致富腦」，三步驟讓AI幫你守紀律，把複雜變簡單
退休夫妻擁「800萬存款＋5萬月退」仍窮活，不旅行、每月外食限1次…70後悔嘆：錯過享受生活的時機
其他人也在看
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
這時間喝茶最傷肝！腸道也出問題 護肝8招快學起來
肝臟是沉默的器官，小心三餐飲食到日常習慣，可能正悄悄影響你的肝功能。中醫養生專家王淼告訴你，護肝一定要知道的8件事。 肝臟最喜愛4件事 1.好情緒 中醫認為，「肝主疏泄、調暢氣機」。氣機通暢健康2.0 ・ 1 天前 ・ 6
他才退休就腦中風，太太靠7字訣救回老公！醫破解「黃金3小時」迷思：越早搶救，損害越小
腦中風並非不可逆的命運，只要及早辨識、迅速送醫並接受妥善治療與復健，多數患者都有機會恢復良好功能。不少民眾誤以為「錯過黃金3小時就沒救」，延誤治療時機，這是錯誤觀念！該如何把握急救黃金期，中西醫聯手揭真相──幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 7
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
天天刷牙卻「齒搖骨吸收」 牙醫師曝最常忽略的潔牙步驟
一名60多歲的女性主管，平時工作…民報 ・ 7 小時前 ・ 2
「2食物」竟是癌王推手！消化道醫師曝神招：吃芭樂、青椒能解致癌物
選擇加工食品與醃製品果腹，既快速又方便，但這類食物常是現代人健康的隱形殺手！消化道醫師黃士維提醒，長期攝取此類含亞硝酸鹽的食物，是誘發消化系統「4大癌症」的關鍵因子，當中包含曾蟬聯15年癌王的大腸直腸癌，不容小覷。若想守護健康、正確防癌，必須從提升飲食意識做起，也須深入了解背後的致命風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
「大重量」才能練出大肌肉？新研究：「這2字」是關鍵
許多人以為高量的重訓才能練出大肌肉，醫師王思恒表示，2026年的研究指出，其實肌肉大小無關乎重量，而是疲勞度，只要練到「力竭」，就可練出大肌肌。因此，別再鄙視拿輕重量訓練的人了，只要確保練到力竭，輕重量絕對不是做白工。選一個讓你在最後幾下表情猙獰，但關節不痛的重量最能練出大肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
川普自爆長服「高劑量阿斯匹靈」通血路 醫示警「別學」教5招自然護心
美國總統川普（Donald Trump）近期接受美媒專訪，自曝長達 25 年來，每天服用高達 325mg 的「高劑量阿斯匹靈」來維持血液稀釋，引發醫學界關注。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
「染髮」增膀胱癌風險？醫曝「這3件事」才是致癌元兇：男性發病率高2倍，尿液篩檢是救命關鍵
膀胱癌雖不在國內十大癌症的排行榜上，但卻在泌尿系統癌症中占了七成，且有逐年上升趨勢。晚期膀胱癌五年存活率僅5~15%，常使人感到絕望。然而隨著醫療進步，晚期轉移的病人除了可接受化療外，還有標靶藥物、免疫療法及最新的抗體藥物複合體藥物（ADC）治療，病人不要放棄希望。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 6
吃完早餐更餓？ 營養師：5種「看似養生」組合快換掉
彭逸珊在臉書粉專發文分享，有些早餐組合看起來清爽、養生，實際上含糖量高、蛋白質少且飽足感弱，讓人吃完反而更想吃零食。對此，她列出5種「地雷組合」，建議民眾趕緊替換。1、穀物脆片＋鮮奶：容易攝取過多糖市售穀物脆片含糖，建議選擇無糖高纖款，或是以水果優格取代。2...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
【下班經濟學】千萬學費救一命！抗癌院長：試過50種療法後，我只留下最有效的！而且這食物還超便宜！
養生、抗癌怎麼吃最好？跟著名醫這樣做！今天邀請到前雲林、南投基督教醫院院長蔡松彥來告訴大家，他花費超過千萬，試過各種方法而且有科學實證，所領悟到的抗癌真諦，全部不藏私公開給大家！世界衛生組織說：只要4種方法就能降低罹癌風險，一起來看看！罹癌院長花費千萬的實證！5招打趴癌細胞：這樣吃、這樣做！蔡松彥院長於 2014 年確診肺腺癌合併鱗狀細胞癌，並接受手術切除左......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
南瓜精華在皮瓤！β-胡蘿蔔素比瓜肉高2倍 助護骨穩糖
南瓜處理時常被丟棄的皮與瓤，實際上是整顆南瓜營養密度最高的部位，建議料理時應將這些部位一同入菜，才能完整攝取南瓜的營養精華，對於想控制血糖或維持骨骼健康的民眾特別有益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
枕邊人呼聲震天怎麼辦？ 網熱議「六大止鼾對策」
夜晚本應是安心休息的時光，卻常被伴侶震耳欲聾的鼾聲攪碎？長期打呼不僅影響枕邊人，更可能是健康警訊。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》觀測近一年數據，揭曉「六大打呼改善方式」聲量排行榜。其中，「手術治療」因侵入性高引發正反熱議，而「減重」與「調整睡姿」則被公認為最實用且低門檻的止鼾起手式。醫療介入：手術與呼吸器的選擇難題在聲量排行榜中，「手術治療」獲得最高關注度，但網友對其必要性存在明顯分歧：手術派： 醫師指出，打鼾源於上呼吸道阻塞與振動，手術（如鼻腔、舌根或軟顎手術）能有效拓寬呼吸道。部分深受其擾的網友支持：「既然影響生活，趁年輕復原快快去做。」保守派與呼吸器派： 不少人對侵入性手術持謹慎態度，認為應先嘗試非侵入方式。有網友分享：「不用白開刀，直接戴正壓呼吸器（CPAP）就好。」透過氣壓支撐呼吸道，是許多醫師推薦的保險首選。生活調整：減重不僅是為了身材，更是為了呼吸「減重」被視為治本的關鍵方式之一，前職籃選手哈孝遠便曾透過 3 個月減重 18 公斤成功改善打呼。關鍵機制： 頸部與咽喉若堆積過多脂肪，會擠壓呼吸道使其變窄。胸腔科醫師警告，嚴重者恐引發台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 1
泡腳20分鐘助眠穩血壓！醫示警「糖尿病患別碰」以免截肢
營養功能醫學醫師劉博仁指出，近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效，水溫應控制在攝氏40至42度、水位高度至少蓋過三陰交穴、時長以20分鐘為限。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
研究曝「久坐2小時」腦袋就壞掉！ 類黃酮食物成救星
過去研究已證實，久坐對血糖與心臟健康不利，也容易造成下背痛，如今最新研究再發現久坐會傷害大腦，營養師老辜指出，最新研究證實久坐會導致年長者腦內逆向血流增加，提高動脈硬化風險，但攝取綠茶、莓果、可可等富含類黃酮的食物，能有效減少這種現象。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
護士發視頻炫耀男友陪值班還配藥 院方：她腦子有問題
山東青島一名護士近日在社交媒體發布影片，炫耀男友陪同自己值夜班，並讓男友在護士站內協助搬運物品、揉肩、書寫報告，甚至涉及...世界日報World Journal ・ 19 小時前 ・ 發起對話
熟男右半臉突腫脹 口腔驚見「3公分大白疣」已下顎牙齦癌！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一名年近60歲的熟男，因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹，且超過二周仍未癒合，覺得不對勁而就醫，沒想到檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長至約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，進一步切片化驗更確診罹患下顎牙齦癌第二...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
天天1杯「讓身體老4.6歲」 研究警告：這飲料傷害等同抽菸
每天喝一杯570c.c.的含糖碳酸飲料，等於每天讓身體提早老化約4.6歲！食安專家韋恩（楊世煒）表示，研究發現超過2成的美國成年人每天攝取的含糖碳酸飲料量，已經達到甚至超過這個程度。對細胞老化的傷害，已經接近每天抽菸的等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
骨科醫警告：「愛吃這5種食物」會加速縮短關節壽命！ 香腸、手搖飲全中
很多人以為「關節退化」只發生在長輩身上，但事實上，40歲以下就有族群出現早期症狀。關節就像人體的軸承，每天彎曲數千次，若長期營養不均、慢性發炎，再加上體重壓力，自然會提前磨損。除了運動與控制體重外，新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師強調，飲食選擇也是影響關節壽命的重要關鍵。以下5種食物，就是常見的隱形陷阱！ 1、重鹹飲食：鈣質流失的幫兇攝取過多鹽分會讓鈣質隨尿液流失，增加骨質疏鬆風險。當骨骼支撐力下降，關節更容易受傷。少用鹽與加工調味品，多用天然辛香料提味。2、高糖飲食：讓關節加速老化甜點、含糖飲料會累積「糖化終產物」，讓關節細胞提早老化。建議以水果或少量蜂蜜取代，減少對關節的負擔。 3、過量酒精：骨質密度的隱形威脅長期飲酒會干擾鈣質與維生素D吸收，導致骨質密度下降。對有關節炎傾向的人，更可能加速退化。放鬆時可改喝氣泡水或無糖豆漿。4、油炸與高脂食物：重量直接壓在膝蓋上炸雞、肥肉不僅提升發炎反應，也會讓體重快速上升。每多1公斤，膝蓋就要多承受4倍壓力。改選鮭魚、鯖魚或堅果，補充健康脂肪。 5、加工食品：發炎狀態的加速器香腸、火腿、洋芋片、泡麵等，含有反式脂肪與人工添加物，會讓身體維持慢常春月刊 ・ 1 天前 ・ 64
腦霧是裝病、焦慮？新研究曝「慘烈下場」：目前沒藥醫
新冠疫情已經悄然退場，但許多人出現了「腦霧」的困擾。生科系副教授黃貞祥表示，2025年發表的綜述指出，全球已有最多4 億人受到長新冠神經症狀的影響，包括記憶缺損焦慮、憂鬱、失眠等，它牽動著人體最脆弱的系統：大腦與免疫。另篇研究發現，腦霧患者的大腦區域與功能，出現了結構與功能性傷害，確實會明顯增加失智的風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話