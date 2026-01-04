乾癬不只是皮膚病！3成患者併發關節炎，拖越久壞越快…指甲凹、腳跟痛是徵兆：早期介入是關鍵





乾癬常被民眾誤認為是皮膚的傳染病，事實上，它是一種全身性的慢性發炎疾病。

根據臨床統計，乾癬患者不僅面臨皮膚紅腫、脫屑的困擾，約有3分之1的病友可能發展出「乾癬性關節炎」，若未及時控制，將導致不可逆的關節變形，嚴重影響生活品質與工作能力……

乾癬治療「早期介入」是關鍵



林口長庚醫院皮膚部紀景琪教授指出，乾癬的病因是免疫系統失調，導致全身長期處於發炎狀態，除了皮膚與關節外，還可能增加心血管疾病、代謝症候群與憂鬱症的風險。因此，現代治療觀念已從過去的「改善症狀」轉向「長期穩定控制」與「預防共病」。

高雄長庚紀念醫院皮膚部曾涵琪醫師則強調「早期介入」的關鍵性。研究顯示，發病2年內接受積極治療的患者，其預後效果遠優於發病10年後才介入的「老乾癬」患者。



乾癬可能會傷骨，忽視關節警訊恐致終身失能



乾癬與乾癬性關節炎息息相關，但許多患者往往輕忽了關節痠痛的警訊。紀景琪表示，乾癬是一種慢性發炎皮膚病，但發炎因子會在全身流竄，整體而言約有3分之1的乾癬患者會合併出現關節炎。

值得注意的是，皮膚症狀的嚴重程度與關節炎風險呈現正相關；若是全身大面積發炎的中重度乾癬患者，罹患乾癬性關節炎的機率可高達30~40%。紀景琪示警，關節炎一旦發生，骨頭會受到侵蝕與破壞，若受侵犯的關節超過3個以上，患者極可能出現「失能」狀況，嚴重影響手部精細動作或行動能力，造成生活與工作上的巨大障礙。

曾涵琪則補充說明，臨床上約有7成患者是先出現皮膚病灶，平均數年後才出現關節症狀，但也有部分患者是同時發生，甚至先有關節痛才出現皮膚乾癬。

曾涵琪提醒，乾癬性關節炎造成的損傷是「不可逆」的，一旦關節變形就無法恢復原狀。 因此，病友應留意身體警訊，例如「指甲」的變化往往是關節炎的前哨站，若指甲出現凹洞或病變，代表末梢關節可能已受影響。此外，若晨起感覺關節僵硬、腳後跟腫痛，都應主動告知醫師進行評估。

IL-23生物製劑精準鎖定源頭記憶T細胞

過去乾癬治療面臨諸多挑戰，包括傳統口服藥物的副作用以及治療效果的極限。紀景琪分析，目前的標準治療流程是依據嚴重度採階梯式治療：輕度患者使用外用藥膏；中重度患者則進行每週2到3次的紫外線照光治療，並合併健保給付的第一線口服藥物（如A酸、MTX、環孢靈素）。若上述治療經半年仍無法有效控制，醫師便會協助申請生物製劑或小分子藥物。

針對生物製劑的優勢，紀景琪解釋，乾癬之所以難治且易復發，是因為皮膚內存在「記憶型T細胞」，它們會鎖定特定部位反覆發炎。學理上，若能早期介入使用生物製劑，不僅能精準阻斷發炎因子（如：IL-17、IL-23），更有機會減少記憶T細胞的數量，進而降低復發風險。

曾涵琪進一步指出，新型生物製劑（如：IL-23抑制劑）作用於發炎反應的上游，能從源頭阻斷連鎖反應，對於皮膚清除率與關節保護皆有顯著成效。

健保「2年下車條款」

雖然生物製劑效果顯著，但受限於健保資源，目前設有「2年下車條款」，即使用2年後需停藥觀察。紀景琪坦言，根據過去統計，停藥後平均半年內，許多病人的病情會反彈復發，且往往直接回到中重度的嚴重狀態。

不過，健保目前也設有例外條款，若患者曾連續2次在停藥後半年內快速復發，經申請核可後便可持續用藥，不需再受2年下車之限制。

對此，曾涵琪提到一個重點，若是經診斷確診為「乾癬性關節炎」並申請通過使用生物製劑的患者，由於關節發炎需要持續控制以防不可逆的破壞，因此在健保規範下是可以長期使用、不需中途停藥的。

此外，紀景琪特別提醒，除了藥物治療，生活型態的調整至關重要。肥胖、抽菸、喝酒、熬夜與壓力都是乾癬的惡化因子。國外研究證實，肥胖患者若能減重，不僅皮膚症狀會改善，對生物製劑的治療反應率也會提升。

針對乾癬治療的未來趨勢，紀景琪透露，國外已開發出「口服生物製劑」（如口服IL-23抑制劑），未來引進台灣後，將能提供害怕打針的病友更便利的選擇。

乾癬治療可達「長期穩定、不見病灶」

正確的治療能徹底改變患者的人生。紀景琪分享了一位深刻的案例：一名20多歲的女大生，因嚴重的乾癬與關節炎導致外觀受損、行動不便，甚至引發憂鬱與社交退縮，長年將自己封閉在家中，處於「社會性失能（Social Disability）」狀態。在醫療團隊鼓勵下，她接受了生物製劑治療並配合生活作息調整，不僅皮膚病灶清除、關節疼痛緩解，更重拾自信回到職場。有一天，她帶著喜餅回到診間與他分享結婚的喜訊，他很感動病人接受治療之後，迎來了人生的幸福篇章。

曾涵琪也分享了一位年輕女學生的案例，她在高中時期便出現嚴重皮膚乾癬與早期關節炎徵兆。雖然當時關節腫痛處未達健保規定的3處以上，但醫療團隊透過積極治療皮膚症狀申請到生物製劑，幸運地同時控制了皮膚與潛在的關節發炎，避免了日後關節變形的遺憾。

雖然乾癬容易反覆發作，但已可透過精準醫療達到「長期穩定、不見病灶」的治療目標。病友應勇於與醫師討論，制定最適合自己的治療策略，將疾病對身心的影響降至最低。

隨著醫療科技進步，從傳統的外用藥膏、照光治療，到口服免疫調節劑，乃至精準鎖定發炎因子的生物製劑，醫師手中的治療武器愈發多元。病友應與醫師密切配合，透過生活型態調整與合適的藥物策略，不僅能清除皮膚病灶，更能保護關節功能，找回自信與健康的人生。

