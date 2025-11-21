乾癬反覆發作別害怕！醫師教你 7 大預防誘發因子

「乾癬和霉菌癬是完全不相關的兩種疾病。」敏敏的症狀是典型的乾癬症狀，患有乾癬的人，其外觀會覆有鱗片屑的感覺，但乾癬並不會接觸傳染或是飛沫傳染，而「癬」則指的是黴菌感染，由此可知，乾癬患者被誤會有多深，都被大家以會傳染而保持距離。

家醫科醫師陳柏臣指出，乾癬是一種常見的慢性皮膚發炎，是一種免疫調節異常的發炎性疾病，俗稱「牛皮癬」或「銀屑癬」，好發在秋冬季節。大多數的患者因為頭皮、臉部或身體出現隆起的紅色脫屑斑塊而就診，臨床症狀表現明顯而且容易復發，所以，一般人常會誤以為乾癬是會傳染的皮膚病，實際上乾癬的發生來自於遺傳，而且不具有傳染性。

乾癬真正的發病因子，其實沒有標準答案。陳柏臣依照臨床經驗表示，乾癬發病的原因，多半來自遺傳，當父母雙方有一人有乾癬的疾病，子女患病的機率就很高。除了遺傳相關性的原因，當患者免疫系統異常活化時，也是發病的時機！

乾癬不能根治，只能控制病灶

由於乾癬是屬於遺傳性的免疫失調造成的皮膚病，面對病灶只能控制，但無法根治。陳柏臣表示，這種疾病成因不明、出現的症狀也無法單就一項目視之，所以，也難找到可以藥到病除的特效藥。

針對乾癬的治療，陳柏臣指出，醫師多半依據紅斑塊及乾癬類型侵犯的範圍、嚴重程度來處理，會針對患者的身體狀況、是否有併發其他的疾病進行治療。若是症狀較輕微、紅斑塊出現範圍較小的乾癬，可以透過外用藥物來治療。

陳柏臣提醒，倘若乾癬病灶出現的範圍很大，或是已經蔓延到全身性時，就可以選擇使用照光治療。在臨床上治療乾癬，目前多使用口服藥物、針劑類藥物、藥膏等方式來控制病情、舒緩症狀。

預防乾癬發作7招

既然乾癬無法根治，陳柏臣表示，患者要比一般人更照顧自己的身體，養成良好的生活習慣，讓自己維持在較不易被誘發的情境當中。預防發作之道如下：

1. 調整心情。

2. 戒菸、戒酒。

3. 勿濫用藥物或過度依賴藥物。

4. 避免身體出現傷口。

5. 維持正常的體重。

6. 生活及工作上不要有太大的壓力。

7.維持所在環境的濕度和常溫。

（記者蘊晨、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

