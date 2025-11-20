乾癬好發秋冬！醫師解析 2 大典型症狀與 4 種易惡化情況

剛滿18歲的敏敏，正要享受大學多采多姿的生活，但她面對這個新生活卻鬱鬱寡歡！其實兩年前，敏敏開始出現頭皮屑異常增多、身體有大面積的紅斑塊，還伴隨不斷掉落的皮屑和結痂……，讓開朗活潑的她，變得很自卑、不愛上學，覺得同學一個無心的眼神或動作，都是在嘲笑或是嫌棄她，更遑論現在要到一個新的環境再重新被「檢視」一次。

乾癬是免疫調節異常疾病

家醫科醫師陳柏臣醫師解釋，「乾癬和霉菌癬是完全不相關的兩種疾病。」敏敏的症狀是典型的乾癬症狀，患有乾癬的人，其外觀會覆有鱗片屑的感覺，但乾癬並不會接觸傳染或是飛沫傳染，而「癬」則指的是黴菌感染，由此可知，乾癬患者被誤會有多深，都被大家以會傳染而保持距離。

陳柏臣指出，乾癬是一種常見的慢性皮膚發炎，是一種免疫調節異常的發炎性疾病，俗稱「牛皮癬」或「銀屑癬」，好發在秋冬季節。大多數的患者因為頭皮、臉部或身體出現隆起的紅色脫屑斑塊而就診，臨床症狀表現明顯而且容易復發，所以，一般人常會誤以為乾癬是會傳染的皮膚病，實際上乾癬的發生來自於遺傳，而且不具有傳染性。

乾癬真正的發病因子，其實沒有標準答案。陳柏臣依照臨床經驗表示，乾癬發病的原因，多半來自遺傳，當父母雙方有一人有乾癬的疾病，子女患病的機率就很高。除了遺傳相關性的原因，當患者免疫系統異常活化時，也是發病的時機！

誘發乾癬4危險因子

1.天冷季節

陳柏臣說，通常比較穩定氣候的天氣比較有利於乾癬恢復，相反地，寒冷的天氣會讓乾癬復發、惡化，也因此秋冬季節是乾癬求診的旺季。

2任意服用偏方

一些藥物也會使得乾癬惡化或發作，像是：類固醇類藥物、抗憂鬱劑、某種血壓藥等，使用藥物時就要更加小心，或是告知醫師有乾癬的症狀應調整用藥；此外，隨意或任意服用偏方的中藥或西藥，也是對乾癬患者十分不利的，不明來歷的藥物，常會造成乾癬惡化，甚至導致嚴重的全身性紅皮症，必須住院治療。

3.受傷的肌膚

肌膚受傷後也易誘發乾癬，因為摩擦、用力抓癢出現的傷痕，容易產生病變而有皮疹。陳柏臣建議，乾癬患者的肌膚保養要多注意，肌膚若發癢，可以輕輕按摩，以免搔抓越多對肌膚的傷害越大，或是誘發乾癬。

4.熬夜、壓力大

天天熬夜、壓力大的狀況，會讓病情持續惡化而沒有幫助。因此，更要注重平日規律的生活作息，盡量不要熬夜、壓力要適時排解，飲食上也要有所控制，並且維持居家環境的整潔，才能讓身體健康，以減少乾癬的誘發。

2大臨床特徵：紅斑塊、銀色皮屑

乾癬是一種常見的慢性皮膚發炎與角化性疾病，發作起來會是全身性的疾病，主要的臨床診斷，是依據完整的病史詢問和抽血檢驗，才能做出正確的判斷。

乾癬的發生，常會有兩種特殊的臨床特徵。乾癬好發在患者的頭皮、耳後、四肢、軀幹的肌膚表面，有些還會發生在指甲，會出現界線清楚的紅斑塊；其次，乾癬的患病處會有脫屑反應，這是因為角質異常快速代謝而產生的現象，病灶處看起來佈滿一整片的銀色皮屑。

由於乾癬是免疫調節異常造成，因此，大部分的乾癬患者會合併有關節炎、肥胖、代謝症候群、心血管疾病、糖尿病等併發症，而乾癬造成的外觀異於常人，憂鬱症的機率也高於一般人。

