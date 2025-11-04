【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】台灣乾癬協會於昨2日發布2025年「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」，呈現病友在職場所面臨的挑戰。此次調查遍及全台、共回收486份有效問卷，男性佔56.6%，女性佔43.4%；年齡涵蓋18歲以下至65歲以上病友，居住地則以以雙北市最多（新北市-31.9%；台北市-20.2%），教育程度上以大學43.2%最多。

乾癬恐伴隨肥胖、三高成共病！減輕病友醫療與心理壓力，民團提3點籲放寬給付

調查顯示，七成病友乾癬病程超過10年，乾癬性關節炎病程以1-5年為主•病友認為病情屬慢性且長期影響生活與工作，三成表示症狀有一定困擾。在健保給付制度影響上，治療有健保給付者約八成。超過九成（93.4%）病友認為健保給付有助減輕經濟壓力，但也有57.6%曾因申請條件導致延遲或中斷治療，對工作造成影響。值得一提的是，仍有過半病友認為目前健保給付制度不符合需求，主要原因為給付限制與核准延遲等。

問卷也顯示，有超過半數病友在職場上曾因症狀請假，14.8%表示經常感受到不公平對待•主因除外觀、搔癢與疼痛導致專注力下降外，職場理解與支持偏低，主管與同事對乾癬疾病認知不足也是因素；僅一成病友（10.7%）認為職場非常支持。

台灣乾癬協會於昨2日上午舉辦2025年世界乾癬日：乾癬性疾病圓桌論壇「醫療X職場：乾癬與乾癬性關節炎病友的雙重挑戰」。邀請多位專業醫師分享，包含王雅馨秘書長講述「2025乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查首發會」，台北林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠講述「乾癬與乾癬性關節炎的臨床治療與職場、就學表現的關係」，台北馬偕醫院皮膚科主任吳南霖講述「乾癬性疾病的共病預防與管理」，以及病友真實案例分享等主題。

對於上述調查結果，黃毓惠醫師表示，乾癬的確不只影響患者皮膚、工作，若中斷治療或忽視也可能提高心肌梗塞的機率影響生命。她說乾癬是一種自體免疫疾病，與免疫功能失調有關，發作的危險因子包含基因、環境因子、抽菸藥物等行為因素。除了皮膚、關節、指甲等處會出現紅斑、脫屑等病灶外，也常伴隨著肥胖問題，影響其他身體器官如糖尿病、脂肪肝等三高多種共病症。

多項大型臨床研究指出，乾癬病人罹患肥胖、高血壓、心臟衰竭、糖尿病的機率是正常人的2倍。 因心血管疾病死亡的風險比正常人高出50%。若為嚴重的乾癬，心肌梗塞的風險高出正常人3倍。

乾癬患者除了皮膚、關節、指甲等處會出現紅斑、脫屑等病灶外，也常伴隨著肥胖問題，影響其他身體器官如糖尿病、脂肪肝等三高多種共病症。

「乾癬患者初次就診時，我們都會先做病況評估。」她說就診間臨床觀察，乾癬或乾癬性關節炎患者受共病影響，有時會「越看越多科」，請假次數多，工作難免受影響。她就曾經手幾個中重度個案因肥胖、三高等問題，除了本身皮膚科外同時轉介心臟內科等其他科別就診。

黃毓惠舉例，去年她曾收治1名48歲乾癬重度男性個案，身高約175、但體重也破百有105公斤，本身有肥胖、長期發炎、高血壓等三高問題，初診、複診都有來，但後來秋冬季節就突然沒回診，進一步致電關心家人才告知突然心肌梗塞、更一度裝上葉克膜，好在驚險救回，住院一個月後病況回穩，才又持續回診治療。

而對於乾癬患者受到歧視或霸凌，黃毓惠則分析，其實以臨床個案來說「青少年患者感受比較明顯，成年人比較少說這些」，她進一步說明，因國高中患者發病除可能影響課業學習外，也會有同儕壓力，如被問為何會滲血、覺得衛生不好等；而成年患者知道自身症狀時，大都會「把自己包起來」，不去游泳、一年四季穿長袖等方式因應，來減少生活、職場可能遇到的詢問。

不過對於上述調查，她也強調乾癬患者並非都得靠生物製劑治療，常態來說患者八到九成會使用藥膏、約一成使用生物製劑，重點是患者治療上要有耐心，雖乾癬不會斷根，但透過持續治療是能調控的，並搭配良好生活習慣、控制體重、健康飲食等，就會減少共病發生。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，上述調查結果顯示乾癬與乾癬性關節炎病友在醫療、心理與職場層面均承受壓力。治療落差與社會認知不足為主要問題。對此，協會誠摯地提出三點建議：包括健保制度應加速審核並放寬條件，並落實2021年五月所通過的不下車條款，一旦符合條件即不需每半年申請審核。職場應建立疾病友善制度與教育、推動病友自助與倡議行動，減少汙名與歧視。唯有兼顧醫療支持與職場包容，才能讓病友在健康與工作間取得平衡，進而促進病友在職場的表現與貢獻，提高整體社會生產力。

論壇中也熱烈討論到轉診議題，其中包括近期衛福部研擬未經轉診輕症直接到醫學中心就醫者，部分負擔將以醫療費用50%計收，恐漲至1200元對病友的影響，台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，乾癬及乾癬性關節炎為慢性發炎免疫疾病，需長期穩定治療，這項措施若執行，勢必對乾癬及乾癬性關節炎的病友造成衝擊，以需照光治療來說，現今的照光等醫療資源集中在醫院，若病友2-3周需回診一次，可能造成病友每2-3周需被迫轉診再回到醫院治療和就醫，才能減輕一點經濟負擔，預期對病友的衝擊非常大，相關中重度治療藥物也是同樣情況。呼籲衛福部需考量相關配套措施，例如乾癬及乾癬性關節炎病友就醫時所面臨的轉診等嚴峻挑戰。

