乾癬恐伴隨肥胖、三高成共病！減輕病友醫療與心理壓力，民團提3點籲放寬給付
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】台灣乾癬協會於昨2日發布2025年「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」，呈現病友在職場所面臨的挑戰。此次調查遍及全台、共回收486份有效問卷，男性佔56.6%，女性佔43.4%；年齡涵蓋18歲以下至65歲以上病友，居住地則以以雙北市最多（新北市-31.9%；台北市-20.2%），教育程度上以大學43.2%最多。
調查顯示，七成病友乾癬病程超過10年，乾癬性關節炎病程以1-5年為主•病友認為病情屬慢性且長期影響生活與工作，三成表示症狀有一定困擾。在健保給付制度影響上，治療有健保給付者約八成。超過九成（93.4%）病友認為健保給付有助減輕經濟壓力，但也有57.6%曾因申請條件導致延遲或中斷治療，對工作造成影響。值得一提的是，仍有過半病友認為目前健保給付制度不符合需求，主要原因為給付限制與核准延遲等。
問卷也顯示，有超過半數病友在職場上曾因症狀請假，14.8%表示經常感受到不公平對待•主因除外觀、搔癢與疼痛導致專注力下降外，職場理解與支持偏低，主管與同事對乾癬疾病認知不足也是因素；僅一成病友（10.7%）認為職場非常支持。
台灣乾癬協會於昨2日上午舉辦2025年世界乾癬日：乾癬性疾病圓桌論壇「醫療X職場：乾癬與乾癬性關節炎病友的雙重挑戰」。邀請多位專業醫師分享，包含王雅馨秘書長講述「2025乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查首發會」，台北林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠講述「乾癬與乾癬性關節炎的臨床治療與職場、就學表現的關係」，台北馬偕醫院皮膚科主任吳南霖講述「乾癬性疾病的共病預防與管理」，以及病友真實案例分享等主題。
對於上述調查結果，黃毓惠醫師表示，乾癬的確不只影響患者皮膚、工作，若中斷治療或忽視也可能提高心肌梗塞的機率影響生命。她說乾癬是一種自體免疫疾病，與免疫功能失調有關，發作的危險因子包含基因、環境因子、抽菸藥物等行為因素。除了皮膚、關節、指甲等處會出現紅斑、脫屑等病灶外，也常伴隨著肥胖問題，影響其他身體器官如糖尿病、脂肪肝等三高多種共病症。
多項大型臨床研究指出，乾癬病人罹患肥胖、高血壓、心臟衰竭、糖尿病的機率是正常人的2倍。 因心血管疾病死亡的風險比正常人高出50%。若為嚴重的乾癬，心肌梗塞的風險高出正常人3倍。
「乾癬患者初次就診時，我們都會先做病況評估。」她說就診間臨床觀察，乾癬或乾癬性關節炎患者受共病影響，有時會「越看越多科」，請假次數多，工作難免受影響。她就曾經手幾個中重度個案因肥胖、三高等問題，除了本身皮膚科外同時轉介心臟內科等其他科別就診。
黃毓惠舉例，去年她曾收治1名48歲乾癬重度男性個案，身高約175、但體重也破百有105公斤，本身有肥胖、長期發炎、高血壓等三高問題，初診、複診都有來，但後來秋冬季節就突然沒回診，進一步致電關心家人才告知突然心肌梗塞、更一度裝上葉克膜，好在驚險救回，住院一個月後病況回穩，才又持續回診治療。
而對於乾癬患者受到歧視或霸凌，黃毓惠則分析，其實以臨床個案來說「青少年患者感受比較明顯，成年人比較少說這些」，她進一步說明，因國高中患者發病除可能影響課業學習外，也會有同儕壓力，如被問為何會滲血、覺得衛生不好等；而成年患者知道自身症狀時，大都會「把自己包起來」，不去游泳、一年四季穿長袖等方式因應，來減少生活、職場可能遇到的詢問。
不過對於上述調查，她也強調乾癬患者並非都得靠生物製劑治療，常態來說患者八到九成會使用藥膏、約一成使用生物製劑，重點是患者治療上要有耐心，雖乾癬不會斷根，但透過持續治療是能調控的，並搭配良好生活習慣、控制體重、健康飲食等，就會減少共病發生。
台灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，上述調查結果顯示乾癬與乾癬性關節炎病友在醫療、心理與職場層面均承受壓力。治療落差與社會認知不足為主要問題。對此，協會誠摯地提出三點建議：包括健保制度應加速審核並放寬條件，並落實2021年五月所通過的不下車條款，一旦符合條件即不需每半年申請審核。職場應建立疾病友善制度與教育、推動病友自助與倡議行動，減少汙名與歧視。唯有兼顧醫療支持與職場包容，才能讓病友在健康與工作間取得平衡，進而促進病友在職場的表現與貢獻，提高整體社會生產力。
論壇中也熱烈討論到轉診議題，其中包括近期衛福部研擬未經轉診輕症直接到醫學中心就醫者，部分負擔將以醫療費用50%計收，恐漲至1200元對病友的影響，台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，乾癬及乾癬性關節炎為慢性發炎免疫疾病，需長期穩定治療，這項措施若執行，勢必對乾癬及乾癬性關節炎的病友造成衝擊，以需照光治療來說，現今的照光等醫療資源集中在醫院，若病友2-3周需回診一次，可能造成病友每2-3周需被迫轉診再回到醫院治療和就醫，才能減輕一點經濟負擔，預期對病友的衝擊非常大，相關中重度治療藥物也是同樣情況。呼籲衛福部需考量相關配套措施，例如乾癬及乾癬性關節炎病友就醫時所面臨的轉診等嚴峻挑戰。
就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
乾癬共病連環扣，「癬」境如何求生？「這疾病」成最嚴重健康威脅，發病機率多3倍
乾癬性關節炎害關節紅熱腫痛！莊可鈞中醫師：按3大穴位、喝清熱解毒茶飲舒緩
每1千人有3人罹患乾癬，乾癬揪3大症狀！醫籲：中重度乾癬應追求「清零」
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/248/97179
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
醫院說是小手術！12歲男童撞肚動手術 醒來6器官竟全沒了
中國山東傳出駭人醫療事故，一名12歲男童兩年前因腹部撞傷就醫，本以為只是小手術，卻在手術後被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃與小腸等6個器官，導致他終身無法進食，必須靠注射營養液維持生命。事件曝光後引起輿論譁然，家屬痛批醫院毫無交代，網友也怒問「這是救人還是害人？」。鏡週刊Mirror Media ・ 45 分鐘前
謝侑芯猝逝、黃明志驗毒呈陽性！名醫揪「疑點」示警：複合用藥恐致猝死
台灣網紅、被封為「護理系女神」的謝侑芯，10月31日在馬來西亞吉隆坡驚傳猝逝，享年31歲，由於謝侑芯平時身體健康，死因引發外界質疑。事發後，馬來西亞籍歌手黃明志被爆人也在現場，且對4項毒品呈陽性反應，引發關注。台灣醫師蘇一峰對此表示，「謝女這年紀沒有特殊病史，自然死亡機會很低，應檢驗她對毒品的反應。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台大高材生「早餐不吃1物」甩7公斤！ 醫：吃對食物更健康
蔡明劼日前在臉書粉專撰文道，減脂需要均衡飲食，特別是要注意「吃到足夠的蔬菜量」，但有些人困擾早餐不容易攝取蔬菜，他建議可選擇不必煮也能快速上桌的食材，像是小黃瓜、牛番茄、玉米筍等等。蔡明劼提到，有位從台大財金系畢業的學姐，曾在香港、新加坡工作，由於金融業...CTWANT ・ 2 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
山東10歲男童腹痛就醫 6器官無故遭切除！母崩潰：兒無法正常進食
綜合陸媒報導，2023年10月26日就讀山東菏澤一間小學五年級的10歲男童小燁，與同學玩耍時撞到腹部，放學回家後持續腹痛，他的母親岳女立刻帶他前往當地醫院檢查。檢查初步判斷為腹部血塊，醫師建議住院觀察；沒想到進一步做CT後，發現小燁的胃與胰腺間有「佔位性病變」，必須...CTWANT ・ 14 小時前
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。預估計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
喝咖啡別碰12種藥物！藥師示警：恐引發災難性副作用
咖啡是許多人日常生活中不可或缺的飲品，尤其早晨一杯咖啡能夠提神醒腦，幫助開啟一天的工作。然而，英國《每日郵報》報導，藥劑師警告，咖啡若與某些特定藥物一同服用，可能會產生危險的交互作用，甚至引發「災難性副作用」，對健康造成嚴重威脅。中天新聞網 ・ 1 小時前
他做檢查恐得「肝硬化」！醫推多吃「2食物」 6年後奇蹟逆轉
喝咖啡不只提神，還能保護肝臟。腎臟科醫師江守山分享，一名B型肝炎帶原者每年做檢查，發現肝硬化指數逐年升高，擔心惡化成肝癌，遂向醫師求助。江守山建議他每天喝4杯咖啡，並攝取富含褪黑激素的食物，後續追蹤約6年，指數未再上升，甚至達到「逆轉」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
麵包中恐有2A級致癌物 「這零食」含量比它多1000倍
研究指出，麵包烘烤會產生WHO列2A級可能致癌物丙烯醯胺，但正常攝取不會顯著提高癌症風險，需長期大量暴露才有疑慮。張適恆醫師提醒，台式麵包糖油鹽較高更需注意，建議選擇添加少的麵包、避免烤焦，並減少油炸食品攝取。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
52歲女咳嗽、大笑就尿失禁！醫曝原因喊很常見 3族群高風險
更年期到了，不少過去沒有的症狀都會跑出來，有時候還會發生令人尷尬的事。泌尿外科醫師曲元正就分享一起個案，有位52歲的林小姐只要咳嗽或大笑，就會不受控制地尿失禁，令她感到尷尬又煩躁，不敢參加聚會或外出運動。進一步了解才發現，她身上還發生許多更年期的症狀。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不是小黃瓜！醫大推「它」超營養、無農藥：早餐必啃幾根
減重是現代風潮，醫師蔡明劼表示，均衡飲食是其中關鍵，首先就是吃到足夠的蔬菜量，以早餐而言，可食用不必煮的食材，例如小黃瓜、牛番茄、玉米筍。他自己最常用玉米筍作為早餐的蔬菜來源。玉米筍幾乎不含農藥，且低熱量、低碳水化合物，並富含多種營養素。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升
說到能幫助紓壓的食物，很多人會想到富含油脂的魚類、黑巧克力或洋甘菊茶。但你知道嗎？水果其實也能幫助舒緩壓力，關鍵就在於它們含有豐富的必需營養素，能同時支持身體與心理健康。其中，有一種水果對抗壓力特別有幫助，而且可能不是你第一時間想到的那種。根據「realsimple」網站分享，以下是註冊營養師的首選，以及幾個在家輕鬆多吃的方法。 最佳抗壓水果：橘子 你可能會驚訝，橘子其實是減輕壓力的水果冠軍。Lorenz指出，這種柑橘類水果含有大量能支持免疫功能的營養素，進而提升身體的壓力應對能力。橘子富含維生素 C——這是維持免疫力不可或缺的營養素。維生素 C 能促進並提升白血球（負責對抗感染的免疫細胞）的生成與功能，同時身為抗氧化劑，它還能保護免疫細胞免受氧化傷害。除此之外，維生素 C 還能支持皮膚屏障、促進傷口癒合，提升整體免疫韌性。 免疫與壓力的關係？ 免疫系統與壓力反應息息相關。當免疫系統獲得良好支持（例如攝取足夠的維生素 C），它能更有效地調節身體在面對壓力時的發炎反應，減少長期慢性壓力對健康造成的影響。相反地，身心壓力會促使身體分泌皮質醇（俗稱壓力荷爾蒙），長期高壓與皮質醇過高會抑制免疫常春月刊 ・ 1 天前
「吃到飽」飲料好髒！腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS全挨罰
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台多家「吃到飽」當紅品牌，衛生不合格挨罰！食藥署今（3）日公布 聯合各地方衛生局進行的「吃到飽餐廳稽查專案」結果，一口氣發現有六家業者的即食食品衛生堪慮，檢出腸桿菌科超標，包括有「漢來海港」台北天母SOGO店、「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店以及「野村燒肉」桃園店等通通榜上有名，由衛生局分別開罰。 食藥署...匯流新聞網 ・ 20 小時前
乳房外科女醫35歲罹三陰性乳癌！她點名「這習慣」是最大元凶
鄭伃書身為中國醫藥大學附設醫院乳房外科主治醫師，卻在35歲正值事業高峰時，在一次例行檢查中，意外發現自己罹患有「最惡乳癌」之稱的三陰性乳癌。抗癌成功後，她深刻反思每天熬夜趕報告、長期睡眠不足，可能就是健康2.0 ・ 2 小時前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 1 天前
「這時間」吃早餐最健康！研究：延後1小時增11%死亡率
許多人為了遵循168斷食法，會延後或不吃早餐，但食安專家韋恩(楊世煒)表示，一項新研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃者，較容易早死。專家也建議，依照現有資料顯示，起床後一小時內進食是好的。若早餐時間從7:30延後1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 4 天前
防肺癌不只戒菸！新研究：多吃「3類食物」 罹癌率降35%
預防肺癌除了戒菸、遠離空污，飲食也能降低風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，「食物品質」是防癌關鍵，例如多攝取全穀、高纖蔬果等，少碰精緻糖、白麵包、甜飲料，選擇好油如橄欖油、魚油、堅果油，蛋白質以白肉為主，有助於降低罹肺癌的機率35%，肺癌死亡率少29%。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診
本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，...聯合新聞網 ・ 18 小時前
一直做恐釀洗腎！醫列「10大傷腎行為」 喝水也得小心
腎臟科醫師洪永祥提醒，腎功能會隨年齡退化，年輕時就要做好腎臟保養。喝水喝太少、高油高鹽飲食、熬夜、久坐、濫用止痛藥與保健食品等10大傷腎習慣，恐加重腎臟負擔、提前洗腎。掌握生活細節，守護腎功能、遠離腎病。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前