乾癬患者 肥胖、三高成共病

多項大型臨床研究指出，乾癬病人罹患肥胖、高血壓、心臟衰竭、糖尿病機率是正常人二倍。因心血管疾病死亡風險比正常人高出五十%。若為嚴重乾癬，心肌梗塞風險高出正常人三倍。

台灣乾癬協會發布二○二五年「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」，調查顯示，七成病友乾癬病程超過十年，乾癬性關節炎病程以一至五年為主‧病友認為病情屬慢性且長期影響生活與工作，三成表示症狀有一定困擾。在健保給付制度影響上，治療有健保給付者約八成。超過九成（九十三‧四%）病友認為健保給付有助減輕經濟壓力，但也有五十七‧六%曾因申請條件導致延遲或中斷治療，對工作造成影響。值得一提的是，仍有過半病友認為目前健保給付制度不符合需求，主要原因為給付限制與核准延遲等。有超過半數病友在職場上曾因症狀請假，十四‧八%表示經常感受到不公平對待‧主因除外觀、搔癢與疼痛導致專注力下降外，職場理解與支持偏低，主管與同事對乾癬疾病認知不足也是因素；僅一成病友（十‧七%）認為職場非常支持。

台北林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，乾癬的確不只影響患者皮膚、工作，若中斷治療或忽視也可能提高心肌梗塞的機率影響生命。乾癬是一種自體免疫疾病，與免疫功能失調有關，發作的危險因子包含基因、環境因子、抽菸藥物等行為因素。除了皮膚、關節、指甲等處會出現紅斑、脫屑等病灶外，也常伴隨著肥胖問題，影響其他身體器官如糖尿病、脂肪肝等三高多種共病症。

「乾癬或乾癬性關節炎患者受共病影響，有時會「越看越多科」，請假次數多，工作難免受影響。她就曾經手幾個中重度個案因肥胖、三高等問題，除了本身皮膚科外同時轉介心臟內科等其他科別就診。

乾癬患者並非都得靠生物製劑治療，常態來說患者八到九成會使用藥膏、約一成使用生物製劑，乾癬不會斷根，但透過持續治療是能調控的，並搭配良好生活習慣、控制體重、健康飲食等，就會減少共病發生。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀提出三點建議，包括健保制度應加速審核並放寬條件、並落實二○二一年五月所通過的不下車條款，一旦符合條件即不需每半年申請審核。職場應建立疾病友善制度與教育、推動病友自助與倡議行動，減少汙名與歧視。唯有兼顧醫療支持與職場包容，才能讓病友在健康與工作間取得平衡，進而促進病友在職場的表現與貢獻，提高整體社會生產力。