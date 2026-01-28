乾癬為何可能變關節炎？ 研究：關鍵在於2種細胞

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕約有20%至30%的乾癬患者最終疾病會發展到關節炎，但研究人員長期以來都難以解釋為何只有部分患者會出現從皮膚症狀到關節疾病的轉變。近日德國1項新研究確認，關鍵在於2種細胞。此研究發表在《自然免疫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，德國愛爾朗根-紐倫堡大學(FAU)附屬醫院第三內科(風濕病與免疫學系)的研究團隊發現，乾癬會促使受影響皮膚形成特殊免疫前驅細胞。 這些細胞可以從皮膚遷移到血液，再從血液遷移到關節。

然而僅僅是免疫細胞遷移到關節，仍不足以引發發炎，還有1個關鍵是纖維母細胞保護功能。研究團隊發現，免疫細胞到達關節後會遇到纖維母細胞，即1種有助於維持和保護關節組織的結締組織細胞。

研究團隊表示，在乾癬性關節炎患者中，纖維母細胞保護功能通常會顯著降低，使進入關節的發炎細胞無法得到控制，進而引發關節發炎反應。這就是為何一些乾癬患者最終會得到關節疾病。

由於移動的免疫細胞在引發關節發炎之前，就可在血液中檢測到，因此這在未來可能成為一個早期警示訊號，能及時識別出有風險的患者。

研究團隊聲稱，未來治療策略可能會專門攔截這些發炎細胞，並防止它們在關節中引發發炎。

