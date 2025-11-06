乾癬病友不再遭拒！乾癬協會邀美髮業加入乾癬友善美髮聯盟 助病友追求自信
【NOW健康 編輯部／整理報導】對於絕大部分人來說，剪髮是日常小事，但中重度乾癬患者外出理髮卻是一大挑戰，常因病灶模樣可怕，而被誤解為傳染性疾病，遭拒絕服務。為此，醫界、學界、美髮界推出「乾癬友善美髮聯盟」，弘光科技大學美髮造型設計系、明星御用美髮設計師Miyake老師推廣「好癬有你，美麗覺醒」美髮設計師乾癬教育課程，讓更多美髮業者了解乾癬，接納患者。
乾癬患者長達25年不穿短袖！醫揭頭皮、臉部為好發部位 嚴重影響社交
55歲張先生於30歲確診乾癬，頭皮及手腳上的紅斑、白屑，令人生畏，長達25年不曾穿過短袖、脫下帽子。發病初期，他至快剪、髮廊理髮時，遭受過不友善的對待，或推銷抗屑產品，隨著病情惡化，頭皮大量脫屑、紅斑，近4年未曾剪髮，帶來不少困擾。
台北林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠說明，乾癬為慢性皮膚發炎的免疫疾病，好發20至29歲及50至59歲等兩大年齡層，嚴重影響外觀。研究顯示，中重度乾癬病友的病灶部位，以頭皮最為常見（56%），其次為臉部（49%）、指甲（27%）。
醫揭乾癬病友常因頭皮病灶遭受歧視 乾癬協會邀請美髮業加入友善聯盟
台灣乾癬協會秘書長王雅馨說，許多病友病灶發生在頭皮，將有紅色斑塊、銀白色皮屑，如用力搔癢，導致頭皮出血，造成傷口，增加感染風險。再者，中重度乾癬患者外出理髮時，常遭受歧視，師傅認為這是皮膚傳染疾病，而不願提供剪髮服務。有人則被強迫推銷抗屑髮品，白花了許多錢。
乾癬協會特別選在世界乾癬日，邀請台灣美髮設計師加入乾癬友善美髮聯盟的行列，攜手營造友善美髮環境，讓更多病友安心走進髮廊，追求自信。
黃毓惠表示，診間觀察，確實不少病友擔心頭皮狀況遭受異樣眼光，而不願至快剪、髮廊理髮，但乾癬不具傳染性，外界無須擔心被傳染。在治療上，除了傳統外用藥膏、光照治療、口服藥物，隨著生物製劑、新型口服小分子標靶藥問世，讓中重度乾癬病友得以良好控制病情，達到不復發的治療目標。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸秋冬慎防腦中風！醫提醒注意保暖 維持血流暢通是關鍵
▸換季擦再多保養品也難吸收？ 無針導入保養告別敏感肌
其他人也在看
饒慶鈴執政7年老人家仍自備板凳等公車 議員批未落實行的正義
台東縣議會縣議員古志成指出，縣長饒慶鈴在幾年前施政報告，曾放映一張婦女蹲著等公車的照片，宣示要在「行的正義」上做出亮眼成績。他今天拿出台9線卑南鄉龍過脈村落公車站的照片，長者在毫無遮蔽的站點，只能坐在自備的板凳或木頭上候車，飽受風吹日曬之苦，幾年過去，畫面依舊。自由時報 ・ 19 小時前
右腿靜脈曲張久治未癒 雷射搭清創助新竹婦人康復
（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣58歲婦人因靜脈曲張，反覆治療未癒合，中國醫藥大學新竹分院前心臟外科主任翁啟峰今天說，患者右腿小隱靜脈逆流導致血流鬱積，經雷射封閉手術與清創合併防水敷料治療康復。中央社 ・ 1 天前
眼睛紅紅就亂點藥水？醫警告：結膜炎誤用類固醇恐傷視力
眼睛紅紅別大意！一名30多歲林小姐因結膜炎拖了兩週未痊癒，還自行使用藥水緩解不適，最後確診為傳染力極強的腺病毒性結膜炎，並已併發角膜炎與角膜水腫，導致視力模糊。鏡報 ・ 1 天前
10分鐘不滑手機就焦慮？醫師教你4招數位排毒改善睡眠和專注力
現代人幾乎無時無刻離不開手機，吃飯、等紅燈、睡前都在滑手機，只要10分鐘沒看手機就感到焦慮不安，甚至伴隨注意力下降、情緒波動與睡眠困擾。營養功能醫學醫師劉博仁指出，長期沉迷數位媒體會讓大腦處於「低度慢性警覺」，造成認知疲勞、焦慮、睡不深，甚至可能影響免疫與內分泌系統。鏡報 ・ 1 天前
換關節比沒換更糟糕 腫脹、走路歪斜！1至2成「貪快」得二度翻修
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣邁入高齡化之後，因膝蓋退化性關節炎，必須更換人工膝關節的個案越來越多，但並非一勞永逸！國內外統計，手術後仍有1至2成病人對結果不甚滿意，甚至腫脹、走路歪斜，「換關節比沒換更糟糕」，醫師提醒，不是越快開刀越好，手術前評估與精準手術規劃才是成功關鍵。 77歲的林先生就飽受折磨，去年因退化性關節炎造成走路疼痛，到醫院院...匯流新聞網 ・ 1 天前
金曲摃龜難過落淚 安吉自我懷疑：不要再宣傳了
一整年繁忙的工作行程，把安吉的精神和體能都逼到極限，5月金曲入圍名單公布沒有看見自己的名字，她真的非常沮喪，甚至開始懷疑自己，覺得是不是不要再宣傳這些歌曲了，見到她這麼難過，父母帶她去吃美食，她吃一吃還掉下眼淚，結獲得店家的「加菜」招待，讓她十分驚喜，之後...CTWANT ・ 21 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
MLB／大谷翔平4度奪銀棒獎！超越他成日本第1人 美媒讚：坐等MVP三連霸
國聯銀棒獎獲獎名單在7日出爐，大谷翔平不但成功完成3連霸，生涯4度獲選也正式超越鈴木一朗，成為聯盟史上奪下最多次該獎座的日籍球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
佳娜順利產下二寶！ 祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」
馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姐姐啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 2 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 15 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
今天立冬暖洋洋！好天氣僅兩天 下週颱風恐直撲台灣
即時中心／林耿郁報導今（7）日是二十四節氣的「立冬」，按傳統理解是冬季正式開始，不過台灣卻迎來反常的「暖洋洋」；中央氣象署表示，今天無冷空氣影響，各地以溫暖微熱為主，西半部不少地區高溫可達30度以上。另一方面，鳳凰颱風高機率撲向台灣，提醒大家務必做好防颱工作。民視 ・ 1 小時前