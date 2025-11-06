乾癬病友不再遭拒！乾癬協會邀美髮業加入乾癬友善美髮聯盟 助病友追求自信





【NOW健康 編輯部／整理報導】對於絕大部分人來說，剪髮是日常小事，但中重度乾癬患者外出理髮卻是一大挑戰，常因病灶模樣可怕，而被誤解為傳染性疾病，遭拒絕服務。為此，醫界、學界、美髮界推出「乾癬友善美髮聯盟」，弘光科技大學美髮造型設計系、明星御用美髮設計師Miyake老師推廣「好癬有你，美麗覺醒」美髮設計師乾癬教育課程，讓更多美髮業者了解乾癬，接納患者。



乾癬患者長達25年不穿短袖！醫揭頭皮、臉部為好發部位 嚴重影響社交



55歲張先生於30歲確診乾癬，頭皮及手腳上的紅斑、白屑，令人生畏，長達25年不曾穿過短袖、脫下帽子。發病初期，他至快剪、髮廊理髮時，遭受過不友善的對待，或推銷抗屑產品，隨著病情惡化，頭皮大量脫屑、紅斑，近4年未曾剪髮，帶來不少困擾。

台北林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠說明，乾癬為慢性皮膚發炎的免疫疾病，好發20至29歲及50至59歲等兩大年齡層，嚴重影響外觀。研究顯示，中重度乾癬病友的病灶部位，以頭皮最為常見（56%），其次為臉部（49%）、指甲（27%）。



醫揭乾癬病友常因頭皮病灶遭受歧視 乾癬協會邀請美髮業加入友善聯盟



台灣乾癬協會秘書長王雅馨說，許多病友病灶發生在頭皮，將有紅色斑塊、銀白色皮屑，如用力搔癢，導致頭皮出血，造成傷口，增加感染風險。再者，中重度乾癬患者外出理髮時，常遭受歧視，師傅認為這是皮膚傳染疾病，而不願提供剪髮服務。有人則被強迫推銷抗屑髮品，白花了許多錢。



乾癬協會特別選在世界乾癬日，邀請台灣美髮設計師加入乾癬友善美髮聯盟的行列，攜手營造友善美髮環境，讓更多病友安心走進髮廊，追求自信。



黃毓惠表示，診間觀察，確實不少病友擔心頭皮狀況遭受異樣眼光，而不願至快剪、髮廊理髮，但乾癬不具傳染性，外界無須擔心被傳染。在治療上，除了傳統外用藥膏、光照治療、口服藥物，隨著生物製劑、新型口服小分子標靶藥問世，讓中重度乾癬病友得以良好控制病情，達到不復發的治療目標。



