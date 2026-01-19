乾眼症嚴重 女教師睜不開眼

脈衝光利用溫和的光能照射眼瞼周圍，改善眼部長期發炎狀況。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

64歲詹姓女教師因用眼時間長，出現眼睛乾澀、刺痛與灼熱感，合併眼瞼痙攣，最嚴重時下午眼睛幾乎無法張開，眼皮不自主緊閉，影響日常生活。檢查確認乾眼症與眼瞼油脂分泌異常有關，安排脈衝光治療，乾澀與灼熱感明顯改善，眼瞼痙攣情況大幅減少。

衛福部豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，乾眼症若長期沒有改善，眼睛會一直處於不舒服、被刺激的狀態，久而久之可能導致眼皮不受控制地抽動，甚至出現眼瞼痙攣或頻繁眨眼的情形。許多民眾以為乾眼症只是「眼睛缺水」，其實常與眼瞼油脂分泌功能變差有關，導致眼睛表面的保護層不穩定，反覆出現不適症狀。

廣告 廣告

脈衝光治療利用溫和的光能照射眼瞼周圍，改善眼部長期發炎狀況，原本阻塞的油脂分泌逐漸變得順暢，提升眼睛表面油脂層的穩定度，減少淚水層蒸發，有助改善眼瞼痙攣。

脈衝光治療屬非侵入性療程，每次約10～20分鐘，通常建議每3～4週進行一次，約3～4次為一個療程，立即恢復正常作息，適合忙碌上班族與長時間用眼族群。

呂姿瑢提醒，乾眼症屬於慢性問題，若已出現眼皮抽動、頻繁眨眼或眼睛難以張開等情形，代表眼睛可能已長期處於過度刺激狀態，應及早接受眼科檢查與評估。

眼科醫師呂姿瑢表示，乾眼症常與眼瞼油脂分泌功能變差有關，導致眼睛表面的保護層不穩定，反覆出現不適症狀。（記者徐義雄攝）

脈衝光治療是改善乾眼成因的重要治療選項之一，仍需搭配良好用眼習慣、適度休息與日常眼部保養，達到穩定且長期的改善效果。