乾眼症如何改善？眼睛乾澀、有異物感⋯醫揭問題全出在「1關鍵原因」

現代人長時間使用3C產品，手機、電腦與平板成為生活與工作的必需品，但也讓「乾眼症」成為文明病之一。許多人感到眼睛乾澀、灼熱或有異物感時，選擇以人工淚液緩解，卻未意識到，看似輕微的不適，可能是「淚膜失衡」的警訊。醫師提醒透過規律休息、增加眨眼頻率、保持環境濕度及均衡飲食與，可減少眼睛乾澀與疲勞。











近年患有乾眼症患者人數持續增加，亞東醫院乾眼症中心主任蔡紫筠指出，不少民眾以為乾眼症就是眼睛水分不夠，只要單純「補水」就好，但其實乾眼的問題遠比想像中複雜，真正的關鍵在於「淚膜三層失衡」。

精準修復淚膜失衡不適



乾眼症可分為缺水型、蒸發型與黏液層缺乏型3大類，其中「黏蛋白」在維持淚液穩定上扮演關鍵角色，能幫助水分與油脂層均勻分布，同時形成防禦屏障，抵抗細菌與病毒。若分泌不足，淚液容易蒸發，就會出現乾澀、灼熱等不適症狀。



蔡紫筠指出，乾眼症治療是針對淚膜3層：油脂層、水液層、黏液層進行精準修復。依個人狀況評估是否需使用含黏蛋白成分的人工淚液、雙效保濕人工淚液或合併抗發炎藥物，達到「淚膜導向治療」的長效護理效果，讓眼睛恢復舒適與健康。





日常5招守護靈魂之窗



蔡紫筠提醒，預防乾眼症關鍵在日常保養，建議遵守5大護眼原則，才能幫助從生活中改善眼睛狀態：

保持濕潤：適時休息並增加眨眼頻率。 避免環境刺激：遠離冷氣出風口或乾燥熱空氣。 眼瞼清潔：以溫和洗面乳或清潔液清潔眼周。 規律熱敷：每日2次、每次10至15分鐘，幫助軟化瞼板腺油脂。 眨眼運動：閉眼2秒→緊閉2秒→睜眼2秒，熱敷後至少重複15次。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為乾眼症如何改善？眼睛乾澀、有異物感⋯醫揭問題全出在「1關鍵原因」