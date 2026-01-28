乾眼症患者有福了！這家眼科藥證到手 19億美元市場不是夢

財經中心／余國棟報導

保瑞藥業（6472）公告取得原廠為Allergan的RESTASIS學名藥藥證，此眼科用藥為無菌單次使用劑型，將由子公司Upsher-Smith（USL）準備在美上市工作。（圖／翻攝保瑞官網）

保瑞藥業（6472）公告取得原廠為Allergan的RESTASIS學名藥藥證，此眼科用藥為無菌單次使用劑型，將由子公司Upsher-Smith（USL）準備在美上市工作。根據IQVIA調查指出，截至去年11月止的前12個月市場數據顯示，此藥物目前市場規模約美金19億元，競爭狀況相對穩定。

Cyclosporine眼用乳劑0.05%為一款局部使用之免疫調節劑，適用於乾眼症患者，其淚液分泌被推定因與乾眼症相關之眼部發炎，而受到抑制的病患可用以增加淚液分泌。惟目前正在使用局部抗發炎藥物或接受淚小點栓塞之患者，未觀察到淚液分泌增加的情形。

保瑞成立於2007年，是一家領先的製藥服務公司，保瑞以整合 CDMO（委託開發與製造服務）與藥物開發銷售的「雙引擎」商業模式，協助製藥與生技合作夥伴優化產品開發流程、加速上市時程、擴大供應規模以滿足全球患者的需求。公司亦專注於美國的利基市場及罕見疾病領域。

USL商務長暨資深副總 Jim Maahs表示：cyclosporine學名藥獲得美國FDA 核准是Upsher-Smith在美國眼科產品線持續擴張的一項重要里程碑，亦為2026年開春順利開啟產品線增長寫下新頁。我們期待藉著Upsher-Smith成熟的銷售平台迅速進行上市準備工作，為合作夥伴與利害關係人創造長期價值。

