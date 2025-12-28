乾脆由執政黨團自提不信任案 讓民意做最後的裁決

作者指出，由民進黨團對自己的閣揆提出不信任案，這看似矛盾，卻是憲法設計下，唯一能合法迫使國會解散、讓人質被釋放的出口。攝影李智為

施文儀／退休公務員

回顧過去兩年立法院的運作，若還只用「朝野對立」來形容，無疑是對現實的嚴重低估。實際上，我們面對的是一種被刻意挾持的憲政狀態：制度沒有崩潰，卻無法前進；權力沒有接管，卻足以癱瘓。

這正是藍白立委被我形容為「張文們」的原因。

在「張文事件」中，真正讓警方束手無策的，從來不是張文的力量，而是他的策略。他不求突圍、不求談判成功，而是躲在屋內反覆丟擲煙霧彈與汽油彈，製造不確定性、拉高處理風險，讓警方陷入一種「不能不處理、卻每一步都可能出事」的困境。時間被他拖走，壓力被他轉嫁，責任卻始終不在他身上。

藍白立委這兩年在立法院的行徑，正是這種行為的制度翻版。

他們不執政，卻能決定行政是否能運作；他們不負責治理，卻能透過擴權立法，將監督權膨脹為實質支配權；他們大幅刪凍預算、掏空行政能量，卻轉頭指責政府「無能失職」。當行政體系失速，政治後果全由執政黨承擔，而在野多數則站在一旁，繼續丟下一顆又一顆制度煙霧彈。

更致命的是，藍白立委同步封鎖大法官人事同意權，使憲法法庭長期殘缺，讓原本設計用來「解救人質」的制度機制失效。當釋憲被嘲諷、違憲宣告被反指為「違憲」，整個憲政體系就像被困在一棟濃煙密布的建築中，看得到出口，卻無法靠近。

在這樣的狀態下，指望這些「張文們」自行提案倒閣，等於期待挾持者主動開門投降，既違反行為邏輯，也不符合政治利益。他們最有利的選擇，永遠是拖延、消耗、讓對方承擔所有風險。

真正的變數，其實不在藍營，而在即將於二月一日下台的民眾黨七席立委。

對這七席白委而言，此刻支持倒閣，是一筆再清楚不過的政治帳。倒閣不會讓他們承擔執政責任，卻能立刻獲得「對抗行政權」、「關鍵少數」的政治形象；距離下台僅剩有限時間，幾乎不必承受長期政治風險，卻能為兩年來的政治操作，兌現一次象徵性的高點。

換言之，這是一筆成本最低、報酬最高的交易，CP值極高。

反之，若拒絕倒閣，白委只會被牢牢綁在藍營的挾持策略上，成為制度僵局的共同署名者，政治風險反而無限延長。

因此，真正能打破僵局的路徑，並不是期待「張文們」良心發現，而是由民進黨團對自己的閣揆提出不信任案。這看似矛盾，卻是憲法設計下，唯一能合法迫使國會解散、讓人質被釋放的出口。

這對執政黨而言，當然是一種犧牲；但在憲政被長期挾持的情況下，拒絕承擔，只會讓危機繼續延燒。一次性的政治止血，反而比無止盡的制度失血來得理性。

當違憲宣告不再被尊重，當修復機制全面失效，憲政體制已無法等待「張文們」自行下台。倒閣，不是情緒性的對撞，而是讓政治回到民意裁決的最後手段。

而對那七席即將下台的白委而言，此刻支持倒閣，正是他們政治生涯中，風險最低、畫面最好、卻能留下最大政治印記的一次出手。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



