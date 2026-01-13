「乾脆跟美國講清楚！」柯文哲談黃國昌訪美目標：台灣不是民進黨的專利

民眾黨主席黃國昌率團訪美，稱要與美國行政部門討論國防預算及關稅。民眾黨創黨主席柯文哲今（13）日表示，台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，民進黨不要每次都用愛台灣就為所欲為，也不要每次被問什麼就拿美國來塘塞，民眾黨跟美國政府表達說乾脆直接講清楚，看到底情況是怎樣。

柯文哲表示，這次黃國昌率團到美國，第一是軍購案，第二是關稅案，事實上2024年總統大選時，他是第一個提出國防經費要增加到GDP3%的，天下沒有白吃的午餐，安全防衛要花錢，而且很花錢，這他都曉得且支持。

廣告 廣告

但柯文哲也說，這不表示錢可以亂花，到目前為止已經付錢沒拿到東西的將近7000億，付了一大堆錢沒拿到東西，現在2張A4紙就要1.25兆，這當然很難接受，特別是總統賴清德先在國外投書說要買軍火，在國內卻不解釋，報告、接受質詢都不願意。

對於紐約時報披露台美關稅可能已談妥15%，台積電則可能已承諾在美國興建5座晶圓廠，柯文哲表示，目前台灣比日本韓國多5%，就算降到15%，也沒有比日韓更優惠，更重要的是到底拿什麼去換？不要台積電搞到最後變美積電，民進黨要做什麼事情可以商量，但是要講清楚。



更多風傳媒報導

