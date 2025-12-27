乾隆、慈禧都在這辦公！ 北京故宮重啟「養心殿」

圖/TVBS

北京故宮養心殿經過近十年的精心修繕，終於重新對外開放。這座位於乾清宮西側的建築，從雍正以來成為歷代皇帝的寢宮，見證了從雍正小朝會到慈禧垂簾聽政等重要歷史時刻。修復團隊遵循「最小干預」原則，甚至運用3D掃描與列印技術，讓這座清代權力中心以「原狀陳列」方式重現於世人面前。

北京故宮養心殿經過近十年修繕，重新對外開放。 （圖／央視）

綜合陸媒報導，北京故宮深鎖近十年的養心殿，終於重新開放。北京故宮博物院宮廷歷史部副主任文明表示，養心殿的正殿明間，也就是掛「中正仁和」匾的這一間，是恢復雍正帝以來的樣子，是舉行小朝會的地方。養心殿位在乾清宮西側，是清朝雍正以後歷代皇帝的寢宮。

自2015年起閉門修繕，養心殿如今以「原狀陳列」方式，重新對外開放，讓民眾一睹清代權力中心。文明進一步解釋，西暖閣的「勤政親賢」殿也是恢復雍正時間以來的樣子，這個地方是君臣密奏的地方。

至於東暖閣，則呈現同治、光緒年間，慈禧太后「垂簾聽政」場景，定格最具代表性的一幕。而只有半間房大小的三希堂，曾經是乾隆皇帝的御書房，珍藏了東晉書法家王羲之的名作。

為最大程度保留歷史原貌，整個修復過程都遵循「最小干預」原則。修復過程中，團隊甚至引入3D掃描與列印技術，輔助修復碎裂成上百塊的屋頂簷牙。

