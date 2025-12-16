亂不停！中國出動20軍機鑑擾台 9架次逾越中線侵擾我空域

中國出動20軍機鑑擾台。（示意圖，國防部提供）

國防部今（16）日公布，截至今天早上6時為止，共偵獲中國軍機13架次、中國軍艦7艘，國軍嚴密監控與應處。

國防部今天透過官網公布中國解放軍在台海周邊活動的動態，從昨天6時至今天早上6時為止，共偵獲中國軍機13架次（逾越中線進入北部及西南空域9架次），其中包含主戰機、無人機計10架次；主、輔戰機及無人機計3架次。

中國軍機鑑擾台。（取自國防部官網）

另外，國防部也偵獲中國軍艦7艘，持續在台海周邊活動。國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部指出，解放軍近期持續以常態化方式派遣兵力在台海周邊活動，藉此測試我方反應能力並增加區域軍事壓力。國軍對此均保持高度警戒，確保我方空域與海域安全，並隨時因應各種突發狀況。

