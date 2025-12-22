亂不停！中國海警船又闖金門限制水域 海巡一對一併航強勢驅離

中國海警船又闖金門限制水域，海巡一對一併航強勢驅離。（翻攝自金門海巡隊官網）

第十二（金門）巡防區表示，今（22）日14時許，偵獲中國海警船於金門東方及西南方水域外，分兩處集結，立即調派巡防艇前往預置部署，14時50分，中國海警「14606」、「14508」、「14605」及「14609」等4艘船採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。

第十二（金門）巡防區說，海巡署預置之4艘巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域秩序，要求立即轉向。在海巡全力應對阻止下，中國海警船編隊最終於16時53分轉向航出金門限制水域。

海巡署強調，從中國海警船航行態樣分析，顯而易見是「常態化騷擾」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。海巡署將秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

