即時中心／廖予瑄報導

亂不停！今（14）日海巡署金馬澎分署指出，偵獲中國海警船在金門周邊海域編隊，因此海巡署也立即啟動應變機制，調派巡防艇前推拒止並強勢驅離，展現台灣對於金門水域之主權及海巡堅定執法立場。





第十二巡防今日下午2時許，偵獲中國海警船在金門南方海域外分2處集結，因此立即調派巡防艇前，並推至限制水域預置部署。中國海警「14527」、「14609」、「14531」及「14603」等4艘船，兩兩一組編隊，在下午2時50分時，分別從料羅東方及料羅西南方航入金門限制水域，並同時向西航行。

海巡署見狀，立刻派出預先放置的巡防艇立即趨前，並採「一對一」併航監控，阻止海警船持續深入我方水域，並透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響海域秩序，要求立即轉向。

快新聞／亂不停！4中國海警船集結2處擾台 海巡署派巡防艇強勢驅離

海巡署透過中、英文無線電廣播，要求中國海警船立即轉向。（圖／民視新聞翻攝）

在海巡全力應對驅離下，中國海警船編隊最終在下午4時48分轉向航出金門限制水域。

海巡署嚴厲譴責中國企圖以常態之灰色地帶衝突手段，對外造成其管轄之錯假訊息，與實際狀況不相符，嚴重破壞區域和平穩定，海巡已建構高強度之監偵及部署能量，並站在第一線迅速應處海域情勢，持續堅定執法立場，以捍衛國家主權，確保國家安全。

原文出處：快新聞／亂不停！中國4海警船襲擾金門 海巡署強勢驅離

