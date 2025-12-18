亂不停！航空母艦「福建號」才通過台海 中國48架次軍機艦「四面環台」

記者陳思妤／台北報導

中國軍機艦頻頻擾台，航空母艦福建號（CV-18）16日還航經台灣海峽。國防部今（18）日公布解放軍在台海周邊活動，共計48架軍機艦持續在台海周邊活動，其中26架次軍機逾越中線，進入北部、中部、西南及東部空域。

國防部表示，自17日上午6時至今上午6時止，偵獲共機40架次，其中逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域共26架次，及共艦8艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

廣告 廣告

根據中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，0740-1335時在台灣北部空域偵獲輔戰機及直升機共3架次，其中1架次逾越中線；0600-1725時在海峽中線以西發現主、輔戰機及無人機共29架次，其中17架次逾越中線；1510-2040時於西南空域偵獲主戰機及無人機共5架次；0715-1855時在東部空域發現無人機共3架次。

國防部今日也證實，美國政府於美東時間12月17日1730時，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

更多三立新聞網報導

美國宣布對台8軍售「總額逾3500億」！國防部證實：可望1個月後正式生效

快訊／美國對台8項軍售「逾111億美元」 國防部：誠摯感謝

普發全民安全指引遭誤導成「引戰」 黃重諺：小時候的防空演習不也是？

新聞幕後／中共「福建號」闖台海遭我方監控 國安官員曝昔一詭異之處

