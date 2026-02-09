亂世求生存！台灣企業數位轉型邁入「深水區」，如何在AI新時代殺出重圍？

在地緣政治動盪、供應鏈加速重組、極端氣候成為新常態，以及AI技術快速突破的多重衝擊下，企業經營環境正面臨前所未有的壓力測試，數位轉型早已不再只是導入系統或提升效率，更是一場攸關競爭力與存續的關鍵戰役。

PwC Taiwan發布《臺灣企業轉型趨勢報告：2021-2025 綜整與深度訪談》，彙整過去四年近8,000份量化調查與產業領袖訪談，指出台灣企業數位化程度持續攀升，企業數位工具採用率已達85%，但真正的決勝點，正快速轉向如何透過AI實現商業價值，開啟下一階段的顛覆式創新。

數位轉型範圍擴大，企業尋求更多外部資源

調查指出，2022至2024年「轉型資金」為企業數位轉型的首要挑戰。隨著企業採用的數位工具轉往中高階，資金的挑戰增加，包含害怕成效不彰、市場上工具價格難以負擔。

廣告 廣告

同時，外部挑戰已經獲得緩解，現正面臨內部資金需要與組織變革議題。面對各樣的挑戰，企業除了投入自有資金，也採用更多外部資源來推動數位轉型，2024年已有63%企業尋求外部資源來支持數位轉型。

不同產業運用數位工具緩解產業痛點

本次調查綜整過去四年調查產業，包含服務業、製造業、農業、專門營造業、個人及家庭用品維修業、陸上運輸業、醫療保健及社工服務業。各產業數位化成熟度都有所提升，並且使用資安、雲端算力等高階工具。

以三大產業為例，服務業強調面向客戶與市場的數位應用；製造業者善用數位工具管理分散的供應鏈，因應更彈性的供應鏈需求；農業利用數位工具應對氣候風險及人口老化，優化供應鏈與營運模式。

透過五大政策工具發展AI產業

隨著AI的發展日新月異，新加坡、韓國、日本、美國等國家積極推出數位化政策，從產業發展、人才培育、技術創新和監管環境等多個方面提供全面支持，發展產業型解決方案、聚焦於AI創新、加速AI人才和技能的培養，以及強化資訊安全與AI治理。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩提出四大建議，首先是推動產業級AI大腦的建立，透過AI提升產業競爭力。其次，整合邊緣運算與小型AI模型，建立新的數位智慧工作模式。第三，加速AI相關人才技能培育，最後則是建立AI治理機制，推動負責任AI。

與此同時，可以參考數位發展部「算力、資料、人才、行銷、資金」等五大政策工具，透過政府的指引及業界資源等外部支持，加快AI應用服務的開發、降低成本，使企業能加速「產品化」並推向市場。



更多風傳媒報導

