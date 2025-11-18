亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕
即時中心／高睿鴻報導
科技發展帶來便利，但也讓不法行為傳播更快、更容易，台灣近年不僅詐騙案猖獗，線上及網路詐騙的受害民眾更是暴增，使政府必須修法應對、加強打詐力道。以「嚴刑峻法」聞名國際的新加坡，近日就傳出將修法重懲詐騙犯，若未來觸犯相關法律，恐面臨6至24下「鞭刑」懲罰。台灣可能效仿類似刑罰嗎？媒體《TVBS》今（18）公布民調，顯示70%民眾支持引入鞭刑遏阻詐騙、遠高於19%不支持，且3黨支持者均有高度共識。
詐騙犯罪堪稱近年備受關注的議題，甚至成為規模龐大的跨國犯罪問題；詐騙防治也成為政府施政重點之一，日前，行政院會提出詐欺犯罪危害防制條例修正草案，希望提高詐騙犯罪的罰責。不過，上述民調指出，目前仍有高達86%民眾認為，台灣現行法律對詐騙犯罪的處罰太輕；另，僅有3%認為剛好、0.2%認為太重、11%沒有意見。
調查亦顯示，高達92%台灣民眾認為，目前台灣詐騙的情形嚴重（75%認為非常嚴重、17%有點嚴重），僅有4%認為不嚴重、4%沒有意見。若進一步詢問民眾，過去是否遇過詐騙，調查結果顯示，26%民眾表示經常遇到、38%偶爾遇到、18%很少遇到、僅有18%表示完全沒遇到，顯示遭遇詐騙幾乎已是多數民眾的日常。
而對於政府打擊詐騙的表現，54%民眾表示不滿意（20%不太滿意，34%很不滿意）、大幅高於24%滿意（7%非常滿意，17%還算滿意）、另有22%沒意見。值得一提的是，若與同機構5月份調查相較，滿意比例甚至下滑1成。至於「政府宣導詐騙」滿意度，其實仍有42%民眾表示滿意（10%非常滿意，32%還算滿意）、另有46%不滿意（21%不太滿意，25%很不滿意），意見較分歧，顯示許多民眾仍對防詐宣導有感，但卻仍認為應進一步提升打詐成效。
承上述，多數台灣民眾支持「亂世用重典」，高達70%民眾認為應效法新加坡引入鞭刑，以嚇阻詐騙犯罪。其中，民進黨認同者有66%贊成，高於24%不贊成；國民黨認同者有74%贊成，20%不贊成；民眾黨認同者更有83%贊成，僅14%不贊成；中立民眾也有70%贊成，明顯高於18%不贊成。數據顯示，引入鞭刑似乎是我國不分政黨支持者的共識。
本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 114年11月11日至11月14日晚間18：30至22：00。接觸1193位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為178位，拒訪率為14.9%，最後成功訪問有效樣本1015位（市話508、手機507），在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機 抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進 行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。。
