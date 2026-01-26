「亂世買金」是真的！黃金價格史上首度衝破5000美元大關

週一（26日）早盤，現貨黃金歷史首次突破5000美元/盎司整數大關，距離其次突破4000美元關口（2025年10月8日）僅有10多天。現貨白銀盤初也再創新高，首次突破106美元/盎司。在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，投資人紛紛湧入避險資產，黃金延續了歷史性的漲勢。

金價示意圖。（圖／iStock）

現貨黃金上漲0.94％，至每盎司5029.62美元；2月交割的黃金期貨上漲1.02％，報每盎司5029.70美元。受到美國貨幣政策放鬆、央行需求以及交易所創紀錄的資金流入支撐，黃金價格在2025年飆升了64％。與此同時，納指期貨週一盤初跌幅擴大至1.1%，標普500指數期貨跌0.75%。

廣告 廣告

專家表示，各國央行的戰略性資產配置需求是本輪黃金上漲的核心支撐。此外，美國聯準會（Fed）處在降息周期，意味著持有美元資產的吸引力下降，黃金作為「無利息資產」的機會成本變低。

中國人民銀行官方儲備資產數據顯示，截至2025年12月末，黃金儲備為7415萬盎司，當月增持3萬盎司，這是中國央行2024年11月以來連續第14個月增持黃金。

另有專家認為，近期金價暴漲也與地緣政治風險反覆有關。儘管美歐圍繞格陵蘭島的爭端有所降溫，但美國總統川普（Donald Trump）威脅要對拋售美資產的歐洲展開重大報復行動，「短期地緣風險或持續反覆，格陵蘭島問題未完全解決，伊朗局勢可能添新變數，市場謹慎情緒推高黃金需求。」

最新的Kitco News每週黃金調查顯示，華爾街對黃金的近期前景極為看好。Asset Strategies International總裁兼首席運營官里奇·切坎（Rich Checkan）表示：「地緣政治比以往任何時候都更加緊張。對美聯儲政治影響力的擔憂依然存在。對股票估值和大宗商品勢頭的擔憂都表明金價將會走高。」

Forex.com高級市場策略師詹姆斯·史丹利（James Stanley）表示看漲，他說：「5000美元水平可能會減緩運行速度，或暫停運行，甚至可能帶來回調，但仍然沒有證據表明買家已經結束，而黃金在回調時對4900美元的反應方式向我表明，金價可能還有更多的上漲空間。」

展望後市，黃金長期上漲趨勢獲機構普遍看好。高盛在最新報告中將黃金今年底目標價從每盎司4900美元上調至5400美元，理由是私人部門投資者和中央銀行對黃金的需求不斷增長。高盛分析師預計，各國央行今年每月將購買60噸黃金，隨著Fed降息，黃金ETF的持有量也會增加。華西證券預測，2026年金價漲幅可能介於10%—35%區間，而傑富瑞集團更是喊出6600美元/盎司的驚人目標。

延伸閱讀

台股盤前快訊！32000創高後「多頭新火種」出現了

AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成

美對台關稅為何降至15%？ 楊金龍認同「國安思考大過貿易逆差」