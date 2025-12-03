亂丟垃圾罰金調高 議會認應據比例原則訂罰

基隆市民違反廢棄物清理法明年度開始要調整罰金到4800元，其中75%計3600元要分配給檢舉人，此舉令議員不解，認為應根據比例原則制訂罰責。

議長童子瑋昨決議環保局應審慎評估罰還金額與檢舉獎金比例，如參考臺北市訂定之檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉獎金發給基準表，並確保相關作法具有明確的法源依據避免市府政策與預算編列產生杆格，使制度設計更增周全，以保障市民權益。第2點應加強環境教育宣導，以提升市民的整體環境清潔意識。第3點針對罰鍰，等檢舉獎金的辦法調整比例確定後，於明年臨時會召開專案說明

明年環保局廢棄物清理法2970萬元的預算雖通過，市議員也給市府提出諸多建議。市議員吳驊珈說，法治程序還沒有修法的關係，確實是應該要依照說明來進行編列，但是只要大家不要犯法，守法就不會有違法的問題，也不會被處罰。希望市長在針對這一筆預算執行的時候，應該要照程序，從法制面一直到運算面都完備之後再來正式來實施新政策的執行。

市議員張之豪表示，比例原則很重要，還會有造成「冤錯假」的事情，他舉例子，如果阿公他騎著摩托車追著垃圾車，結果他的垃圾袋就破了一個小小的洞，裡面一個東西出來後面的車子看到直接把它拍照起來，這樣是不是要被罰。假使小朋友坐在摩托車上吃餅乾卻掉下來，按規定當然也要罰了，只要被檢舉的話一樣是三千六起跳，像這樣的事情被檢舉的人必會感到冤枉，這是相關的這種「冤錯假」的事情肯定會出現，就會變成環保局未來額外負擔的新的行政成本會出現。

市議員藍敏煌指出，新加坡是全世界最乾淨的國家，也不是靠公務人員達到這個目標而是靠所謂的檢舉制度好，全民都能夠一起來監督才能夠達到乾淨城市的目標，基隆市政府這樣做也是向國際城市學習，那臺灣這幾年各大縣及各大城市都往這方面再做。他說，希望這筆預算通過之後環保局一定要強力執行不可退縮因為如此才能夠真正達到乾淨城市地區的目標。

市長謝國樑說明，市府願意接受議會的建議做好分類，個人也承諾，只要還在市府的一天，不管是第一任或第二任，都不會再往上調，四千八就是天花板，如果在基隆亂丟垃圾，就會是全國處罰最高的一個城市。謝國樑也期待更呼籲臺北市繼續跟進基隆。

謝國樑認為，要設一個很強烈的訊息出來，就是基隆要成為全臺灣最乾淨的城市，因此在基隆亂丟垃圾罰款就會最高，這個就是他對這個事情堅定的理念，他覺得沒有錯，同時很尊敬也很尊重議員們的建議，自認願意為這個事情負責任也會讓大家來檢驗，因為剛好明年也是一個檢驗期。為什麼一定要這麼做，他表示，要基隆變成最乾淨的城市，所以他按照所想的想法會努力去做，也會承擔責任。