白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
亂丟石綿恐挨罰千萬！桃園海資處即起受理「免費清運」申請
桃園市海岸及資源循環工程處辦理石綿建材廢棄物清運服務，協助市民朋友降低處理負擔，獲得一致好評。今年持續向中央爭取補助經費，優先補助個人住宅、宗教場所、學校及農會等。並自4月13日起至10月31日止開放申請（經費如用罄將提前截止）。凡經審核通過者，石綿清運與處理費用將由市府全額補助，民眾無需支付任何費用，並提供免付費諮詢專線及線上申請服務，歡迎市民朋友多加利用。
海資處長林立昌表示，去（114）年已協助清運375公噸石綿建材廢棄物，顯示市民需求持續增加，因此為了服務廣大市民，今年再向環境部積極爭取資源，確保所有石綿廢棄物都能妥善處理。林立昌提醒，該項服務僅提供「免費清運」，並不包含拆除作業。民眾需自行委託合法業者進行拆除，施工過程中應落實各項防護措施，包括灑水潤濕、配戴防護裝備等，以免吸入致癌纖維，而拆除後的石綿廢棄物應以雙層塑膠袋密封，放置於堅固容器或太空包中，避免污染環境或危害人體健康。
海資處指出，石綿因具耐火、隔熱等特性，過去廣泛應用於屋瓦、隔板、浪板及天花板等建材。儘管我國已全面禁用石綿，但部分老舊建築仍有殘留，若於翻修或拆除時未妥善處理，恐造成環境污染及健康風險，因此必須交由合法專業業者處理，以免衍生二次污染，如有隨意丟棄者可依廢棄物清理法第53條規定，處6萬元以上1000萬元以下罰鍰。
為提升服務便利性，海資處設有免付費服務專線「0800-286858」，並提供線上申請表單，由專人協助申請及後續清運作業，期能透過補助措施，提高民眾汰換老舊石綿建材的意願，確保石綿廢棄物妥善處理，持續守護市民健康與居住環境安全。
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