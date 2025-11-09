亂丟罰6000元！舊行動電源「回收現賺400元」 獎勵、地點一次看
行動電源爆炸事件頻傳，若家裡有廢棄行動電源不知道怎麼處理的，現在有福了！台北市環保局近日推動舊行動電源「回收現賺400元」的活動，民眾只要攜帶廢行動電源至台北市21家神腦國際門市及2家Apple維修中心回收，即可享指定款行動電源現折400元的優惠。
為響應循環經濟與推動環境永續，台北市政府環境保護局攜手神腦國際公司推出「行動回收，為地球充電！」行動電源回收活動。活動自114年11月1日至11月30日止，民眾只要攜帶1顆廢行動電源至台北市21家神腦國際門市及2家神腦Apple授權維修中心回收，加入神腦國際會員即可獲得50元神腦幣，並享購買指定行動電源每顆折400元的優惠（每人限購4顆）。
此外，凡回收2顆廢行動電源，還可再獲得統一超商商品卡50元1張，每人兌換上限為100元。環保局呼籲市民踴躍參與，一起用行動守護地球，讓環保更有感、回收更有效。
環保局表示，隨著智慧型手機、平板與各式行動裝置普及，行動電源已成為現代人日常生活中不可或缺的充電工具。然而，行動電源多採用鋰電池構造，若未妥善處理或任意丟棄，可能導致電池膨脹、漏液或短路，甚至引發火災與重金屬污染等環境問題。
此次活動結合企業據點資源，透過神腦國際門市的回收通路，讓民眾能夠方便回收廢棄行動電源，進而推動資源再利用，降低潛在環境風險。環保局指出，此次「回收換好禮」的設計不僅鼓勵民眾主動參與，也希望讓回收成為日常生活的一部分，共同實踐永續生活的理念。
哪裡可以回收廢棄行動電源並享獎勵？
為鼓勵民眾落實資源回收，目前全台多家通路皆提供「廢棄電池與行動電源回收」服務，其中部分店家還推出回收折抵獎勵。以下為主要通路回收方案一覽：
全家便利商店（FamilyMart）
回收內容：行動電源、鋰電池。
回饋方式：
每台行動電源可折抵當次消費 2 元。
每 0.5 公斤鋰電池可折抵 8 元。
折抵限制：不適用於代收、代售、香菸、酒類等特定商品。
7-ELEVEN（統一超商）
回收內容：一般鋰電池、行動電源、手機座充、旅充。
回饋方式：
每 0.5 公斤鋰電池或行動電源可折抵 8 元。
每組手機座充或旅充可折抵當次購物金額 3 元。
折抵限制：不適用於代收、代售、香菸等商品；折抵優惠僅限當次使用。
大全聯
活動時間：即日起至 11月30日。
回收內容：廢電池與行動電源。
回饋方式：每次攜帶2公斤電池及行動電源，可兌換50元電子即享券。每人每日最高可兌換100元電子即享券。
活動名額共4000份即享券，即享券將於11月3日、11月18日、12月3日分三批以簡訊方式發送。可於全聯及大全聯門市賣場使用，無使用期限，但不可兌換現金。
而萊爾富（Hi-Life）、康是美（COSMED）、屈臣氏（Watsons）與全聯福利中心（PX Mart），目前僅提供免費回收廢棄電池與行動電源服務，無折抵或贈品回饋。
行動電源應適當處理 亂丟最高罰6000元
台電呼籲，行動電源不可隨意丟棄，行動電源若有摔過龜裂或膨脹異常情形，建議要淘汰，但也不能亂丟，要做好回收！因為裡面有電池芯（鋰離子或鋰聚合物電池），丟進垃圾車經擠壓恐釀災。
若未按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰，廢棄行動電源應交給資源回收車，或是送到有標示乾電池回收的據點。
